Уиткоф отива в Норвегия за среща със Зеленски, после в Москва при Путин

Очаква се специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф да посети Норвегия тази седмица за мирни преговори, в които ще участват украинският президент Володимир Зеленски и европейски представители. След това американецът ще замине за Русия за среща с руския президент Владимир Путин, съобщи "Ройтерс“.

Според информационната агенция, позовавайки се на запознати източници, в планираните дискусии в Осло се очаква да се включат норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре, представители на Великобритания, Франция, Германия и Полша, както и на Европейския съюз и НАТО.

Един от източниците добавя, че в преговорите се очаква да участва дистанционно и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, който е възпрепятстван поради заболяване и не може да пътува.

Графикът все още е предварителен и може да претърпи промени.

Очаква се в планираните разговори с Путин да бъде засегнат и въпросът за освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, който според съобщенията е служил в украинско подразделение за териториална отбрана в град Изюм, Харковска област. Хъбард беше задържан от Русия през 2022 г.

Планираните преговори следват телефонен разговор от 18 октомври между Зеленски, Уиткоф и Къшнър, по време на който са били обсъдени възможни следващи стъпки към мирно споразумение.

Зеленски също така заяви пред Bloomberg, че е предложил да бъдат преустановени украинските удари по руската петролна инфраструктура в замяна на допълнителни американски ракети-прехващачи за системите "Пейтриът“, необходими за защита срещу руски атаки с балистични ракети.

Това предложение идва в момент, когато Вашингтон оказва натиск върху Киев да спре да атакува руски петролни рафинерии, на фона на нарастващо напрежение около военната подкрепа на САЩ за Украйна.

Украински официални лица заявиха пред Kyiv Independent, че министърът на отбраната Пийт Хегсет все още не е одобрил прехвърлянето на значителна партида ракети-прехващачи за системите "Пейтриът“, които вече са платени от съюзниците на Киев. Това поражда опасения в Украйна, че Вашингтон задържа оръжията като инструмент за политически натиск.

Представители на НАТО съобщиха, че доставките в рамките на инициативата за придобиване продължават, включително на оборудване за противовъздушна отбрана, докато представител на американското правителство оспори твърденията на Украйна.