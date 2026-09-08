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Уиткоф е уверен: Има напредък след посещенията в Москва и Киев

Включително по насрочването на тристранни разговори за намиране на изход от войната

08.09.2026 | 07:31 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Посещенията в Москва и Киев са постигнали съществен напредък в решаване на военния конфликт между Русия и Украйна, смята един от пратениците на САЩ Стив Уиткоф.

Включително по насрочването на тристранни разговори за намиране на изход от войната.

"Беше постигнат съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни разговори. Президентът Тръмп работи усилено да спре убийствата и за траен и устойчив мир", написа Уиткоф.

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Той припомни, че с Къшнър са разговаряли с руския президент Владимир Путин и с украинския Володимир Зеленски, а в Киев към делегацията са се присъединили съветници по националната сигурност от Обединеното кралство, Германия и Франция.

Уиткоф и Къшнър посетиха Москва на 5 септември и Киев на следващия ден.

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