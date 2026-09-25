Пратеникът на Путин Кирил Дмитриев се срещна с Уиткоф и Кушнър в Ню Йорк

Специалният пратеник на Владимир Путин, Кирил Дмитриев, се срещна в Ню Йорк с представители на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, съобщава CNN.

Предполага се, че по време на срещата е било обсъдено сътрудничеството между САЩ и Русия, както и мирното разрешаване на войната в Украйна.

Дмитриев е пътувал до Ню Йорк, за да продължи усилията за постигане на мир и диалога между Русия и САЩ след срещата на руския президент Владимир Путин с американски представители по-рано през септември, съобщават източници на CNN.

Лидерите Си Дзинпин и Доналд Тръмп също обсъдиха въпроса за Украйна в Белия дом, съобщава АР.

Руската държавна информационна агенция РИА потвърди, че Дмитриев е в Ню Йорк, съобщавайки, че е бил забелязан пред хотел в Манхатън, където е пристигнал в кортеж от специални части и полицейски автомобили.

Нито Русия, нито САЩ са потвърдили официално посещението или срещата.

Съобщава се, че разговорите са се провели, докато руският външен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са разговаряли в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Уиткоф и Кушнер посетиха руската столица по-рано този месец, където проведоха "съдържателни, конструктивни, изключително откровени" разговори с Путин, продължили над три часа, според Кремъл.

Позицията на Кремъл

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), продължава контактите си с преговарящите от САЩ и се фокусира предимно върху въпроси, свързани с потенциалното икономическо сътрудничество, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Той [Дмитриев] продължава контактите си с американските преговарящи и остава фокусиран върху въпросите на потенциалното икономическо сътрудничество, което в момента липсва. И все пак има разбиране, че то може да бъде взаимноизгодно. Такива дискусии относно възможностите се водят", каза Песков.