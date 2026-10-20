Появиха се слухове за смъртта на Ким Чен Ун, как реагира Северна Корея?

В интернет пространството се появиха непотвърдени слухове, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун е в кома. Към момента обаче няма независимо потвърждение на тази информация, а Пхенян бе принуден да реагира, публикувайки снимки на лидера с дъщеря му.

Според The Sun 42-годишният Ким Чен Ун е получил мозъчен кръвоизлив и е изпаднал в кома. Също така се предполага, че той може да е бил транспортиран до Пекин, където се лекува в болницата към Пекинския съюзен медицински колеж (Peking Union Medical College Hospital).

Изданието обаче не предоставя никакви независими доказателства за хоспитализацията му. Севернокорейските власти и китайските официални лица не са потвърдили съобщенията за критичното състояние на лидера. Липсват също така медицински документи или други проверени доказателства. Пакистанската медия Geo News също отбелязва липсата на достоверни данни.

Последните сведения за публичните изяви на севернокорейския лидер датират от средата на октомври. Според агенция Reuters, той е посетил нов музей на отбранителната индустрия, където са били изложени военни разработки на страната, включително междуконтиненталната балистична ракета "Хвасон-20". Държавните медии на Северна Корея са публикували материали за това събитие.

The Sun свързва новите слухове с липсата на скорошни новини за лидера. Все пак, отсъствието на публични появи не доказва непременно, че той има здравословни проблеми. Северна Корея е затворена държава, поради което информацията за личния живот и благосъстоянието на нейното ръководство е оскъдна, а официалните изявления често са невъзможни за независима проверка.

Слуховете ескалираха толкова много, че Северна Корея трябвяше да реагира

Спекулациите се засилиха през уикенда, след като Уанджун Сие, председател на Китайската демократическа партия, заяви в социалната мрежа X, че Ким е получил тежък мозъчен кръвоизлив и е изпаднал в кома.

"Въпреки че екип от медицински експерти от болницата към Пекинския съюзен медицински колеж беше изпратен в Северна Корея, за да съдейства за лечението му", пише Сие, той твърди, че впоследствие Ким е бил прехвърлен в Пекин за спешна медицинска помощ. "Поради тежкото му състояние и факта, че оптималният момент за лечение вече е бил отминал, Ким Чен Ун не е оцелял и е починал", добавя той, твърдейки, че тялото му е било тайно върнато в Северна Корея.

По-късно Сие заяви, че Китай е изпратил 9000 войници в Пхенян, за да помогнат на дъщерята на Ким - Ким Джу-е, да стабилизира евентуален последващ режим, докато Северното командване на Народноосвободителната армия е преминало в състояние на повишена бойна готовност. Нито едно от тези твърдения не е независимо потвърдено.

Друга версия свързва слуховете със севернокорейския беглец Джи Сонг-хо и предполагаемо интервю за южнокорейската информационна агенция "Йонхап" (Yonhap News). Изданието Daily Star обаче съобщи, че не е открило никакви следи от такова интервю.

За да сложи край на спекулациите Северна Корея разпространи снимки, на които лидерът Ким Чен Ун разглежда детски обувки и дамско облекло.

На кадрите се вижда как 42-годишният лидер обикаля изложение за облекла и обувки, разглежда продуктите и прави жестове към придружаващите го длъжностни лица. Севернокорейската Централна телеграфна агенция на Корея (ЦТАК) съобщи, че Ким е посетил събитието в понеделник, макар че снимките не са преминали през независима проверка за автентичност, а точната им дата остава неясна.