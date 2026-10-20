Свещеник ужаси деца в Гърция, щели за умрат, ако празнуват Хелоуин

Майка се оплака от проповед на свещеник срещу честването на Хелоуин в началното училище в Ханиоти, Халкидики. По думите ѝ, речта му е стигнала толкова далеч, че детето ѝ се е събуждало от кошмари.

Според нея, монах е посетил училището и, влизайки във всичките шест класа, е прекъснал учебните занятия, за да изнесе религиозна проповед срещу Хелоуин.

Майката, която се позовава на брошура, раздадена от свещеника на децата, отбелязва, че родителите и настойниците не са били уведомени за това. Тя самата научила за случилото се, когато детето ѝ се събудило през нощта, измъчвано от кошмари.

"Детето не можеше да спи два дни, вярвайки, че смъртта ще го настигне и че извършва грехове", споделя тя пред Voria.gr.

Майката подчертава, че в района не е било организирано никакво събитие за Хелоуин, а действията на свещеника "са ужасили децата".

"Не мога дори да си представя как са се почувствали първокласниците и второкласниците, чувайки тези думи", добавя тя.

Тази конкретна намеса, обхванала цялото училище, е извършена изцяло по инициатива на директора, без каквото и да е одобрение от страна на Министерството на образованието, Института за образователна политика (IEP) или съответната Дирекция за начално образование.

"В отговор на въпросите по случая, директорът отказа да осъзнае сериозността на своето дисциплинарно нарушение, поставяйки личните си религиозни убеждения над законодателството, което урежда дейността на държавните училища. Превръщането на цяло държавно училище в място за задължително религиозно наставление, по собствено усмотрение, представлява тежко нарушение", заявява, наред с другото, майката, подала сигнала за случая.