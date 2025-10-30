Разкритикуваха Мелания заради разточителна украса за Хелоуин

Онлайн потребителите разкритикуваха първата дама на САЩ Мелания Тръмп заради украсата за Хелоуин, която тя сложи в Белия дом.

Първата дама покри фасадата на Белия дом с десетки тикви, което някои сметнаха за безвкусно, предвид факта, че милиони американци са на път да загубят достъп до хранителни помощи следващия месец на фона на спирането на работата на правителството.

В съобщение, публикувано на уебсайта на Министерството на земеделието на САЩ в неделя, правителството обвини демократите, че не са гласували за финансиране на Програмата за допълнителна хранителна помощ (SNAP).

Съобщава се обаче, че администрацията на Тръмп е отказала да използва приблизително 5 милиарда долара от резервни фондове за покриване на разходите по SNAP на фона на второто най-дълго спиране на работата на правителството в историята на САЩ. Предвид настоящата политическа обстановка, решението на Мелания да обсипе Белия дом с пресни тикви предизвика възмущение онлайн, като мнозина използваха социалната мрежа X, за да критикуват г-жа Тръмп.

"Страхотно, жалко, че милиони скоро няма да имат храна“, коментира потребител.

"Вместо да украсяваме с храна, какво ще кажете да я използваме, за да осигурим хранителни вещества на нуждаещите се?“, попита друг.

The @whitehouse is getting ready for Halloween 🎃 pic.twitter.com/J7LAs6hqfl — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 28, 2025

"Ще раздадем ли тези тикви на хората, които са на път да огладнеят, защото ще загубят помощите си по SNAP, или ще им кажем да ядат торта?“, попита трети.

Решението на Мелания да продължи с декорирането този сезон също предизвика известно недоумение заради предишните ѝ коментари за декорацията на Белия дом.

През 2018 година таен запис, изтекъл по-късно показваше как Мелания се оплаква от красяването на Белия дом за Коледа. Оплаванията на Мелания съвпаднаха с бруталната имиграционна политика на президента Тръмп, която включваше разделяне на семейства на границата.

"Работя здраво за коледните неща, знаете ли, на кого му пука за коледните неща и украсата? Но аз трябва да го направя, нали?“, изхленчи тя в аудиото.

"Добре, и след това го правя и казвам, че работя по Коледа и планирам за Коледа, а те казват: „О, ами децата, които са били разделени?“ Дайте ми почивка. Къде са казвали нещо, когато Обама направи това?“

Това се случва, след като някои консервативни коментатори директно призоваха за окончателно премахване на хранителни помощи като SNAP.