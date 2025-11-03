Ванс показа самоирония и се появи с къдрава перука за Хелоуин

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс се шегува в интернет за своя сметка този Хелоуин, публикувайки кратко видео, в което носи къдрава кафява перука, за да имитира меме, който го следва от месеци, съобщава Fox news.

В клипа в TikTok, заснет в резиденцията на Военноморската обсерватория, Ванс отваря вратата в тъмен костюм и червена вратовръзка, усмихвайки се, докато казва на децата, които искат лакомства за Хелоуин: "Честит Хелоуин, деца... не забравяйте да казвате "Благодаря!“ Репликата е закачливо препратка към меме "не казахте благодаря“, преди да се завърти под лилави светлини на фона на зловещата тема "Зоната на здрача“.

Видеото на 41-годишния вицепрезидент събра над 250 хиляди харесвания и 14 милиона гледания в рамките на часове, което е изключителен брой за политическа публикация, и привлече хиляди коментари в Instagram, X и Facebook.

Ванс за първи път стана обект на меме за "дебелия Джей Ди с къдрава коса“ след напрегнат разговор между Белия дом и украинския президент Володимир Зеленски през февруари. Критиците редактираха снимка на Ванс с преувеличени черти и рошава коса, като я съчетаха с надписи като "Не каза "Моля“ или "Не каза "Благодаря“.

Вместо да игнорира подигравките, Ванс ги прие приветливо. По-рано тази седмица акаунтът на White House X се присъедини към онлайн забавлението, публикувайки фалшиви изображения на "костюмирани“ политически фигури, включително "костюм на Джей Ди Ванс“, който на шега "не включва дебелата къдрава коса на Джей Ди“. Публикацията на самия Ванс за Хелоуин по същество завърши шегата, като добави липсващото парче.

В рамките на часове публикацията на вицепрезидента стана популярна. Снимки на екрана заляха социалните мрежи, като един потребител го нарече "най-добрият вицепрезидент на всички времена“, а друг каза: "JD току-що спечели 2028 година“, а Илон Мъск отговори просто със смеещо се емоджи.

Дори някои критици отдадоха заслуженото. Един коментатор в X каза: "Той направи мема, хаха". Потребителите бързо ремиксираха визията за Хелоуин с оригиналния меме, добавяйки скокове и ефекти, докато се разпространяваше по платформите.

За Белия дом, който процъфтява благодарение на вирусно съдържание в интернет, безгрижният номер на Ванс се вписва безпроблемно в дигиталния наръчник на администрацията на Тръмп. Комуникационният център на президента Тръмп отдавна е възприел културата на меметата и бързоразвиващия се онлайн хумор, понякога дори задвижван от изкуствен интелект.

VP Vance, Second Lady Usha Vance, and the kids celebrated Halloween at the Vice President’s Residence last night📸 pic.twitter.com/kLPl3lmQ4d — Vice President JD Vance (@VP) November 1, 2025

Засега Джей Ди Ванс е направил това, което малко политици успяват, като е превърнал един меме в лична победа и е доказал, че поне на Хелоуин дори вицепрезидентът може да се смее заедно с интернет (с перука).