Напук на Тръмп, рейтингът на доверие към Зеленски рязко се повишава

Рейтингът на доверие към президента Володимир Зеленски се е повишил с 14 процентни пункта след като президентът на САЩ Доналд Тръмп започна кампания за оказване на натиск върху Украйна. Това показва проучване, публикувано от Киевския международен институт по социология (КМИС) на 20 октомври.

Данните идват на фона на влошаващи се отношения между Киев и Вашингтон, като Украйна обвинява САЩ, че използват военната помощ и достъпа до технологии, за да я принудят да спре ударите по руски петролни рафинерии. Тръмп многократно е критикувал Зеленски, заявявайки, че Украйна трябва да помисли за намирането на някой друг, който да преговаря от нейно име.

Според проучването на КМИС, в периода 8-9 октомври 43% от украинците са имали доверие на Зеленски, докато 52% не са имали. Между 10 и 16 октомври рейтингът му на доверие се е повишил до 57%, а делът на хората, които нямат доверие в него, е спаднал до 39%.

За целия период на проучването от 8 до 16 октомври 54% от анкетираните са заявили, че имат доверие на Зеленски. От тях 22% са посочили, че му имат пълно доверие, а 32%, че му имат доверие до известна степен. В същото време 41% заявиха, че нямат доверие на украинския президент. От тях 24% посочиха, че изобщо нямат доверие, докато 17% изразиха известно недоверие.

Тръмп предпочете Москва

Тръмп се ориентира към Москва - ход, който изглежда е продиктуван от стремежа да се понижат цените на горивата в САЩ. На 9 октомври той обяви план за закупуване на руски дизел, въпреки действащите от години американски санкции върху руските енергийни продукти. Освен това той нареди на Украйна да спре атаките срещу руски петролни рафинерии.

Общите показатели са идентични с отчетените в края на август и началото на септември, което подсказва, че доверието към Зеленски е останало практически непроменено през последния месец.

"Наистина има много украинци, които критикуват президента Зеленски заради различните проблеми, пред които са изправени Украйна и нейните граждани“, заяви изпълнителният директор на KIIS Антон Грушецки.

"Макар че украинците може искрено да се възмущават от случаи на корупция сред членовете на екипа на президента или от неудачни кадрови решения, гласовете на критиците са значително по-тихи, когато става въпрос за отношенията с други държави, осигуряването на подкрепа за страната в сферата на отбраната и, най-общо казано, защитата на интересите на Украйна на международната сцена".

Преди критиките от страна на Тръмп, рейтингът на Зеленски беше подложен на изпитание от мащабни корупционни скандали.

Последното проучване е проведено чрез компютърно подпомогнати телефонни интервюта, като е използвана случайна извадка от мобилни номера във всички региони на Украйна, намиращи се под правителствен контрол.

KIIS анкетира 1031 украински граждани на възраст 18 и повече години.

Подобна промяна в обществената подкрепа настъпи през 2025 г. Рейтингът на одобрение за Зеленски се повиши до 68% след острия му спор с Тръмп в Овалния кабинет. Преди този дипломатически сблъсък, проучване от февруари 2025 г. показа, че 57% от украинците имат доверие на президента.