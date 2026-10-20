Песков: Русия е готова за диалог за Арктика, но Кая Калас и ЕС отказват

Русия е отворена за диалог с други страни относно сътрудничеството в Арктика, но Европа се затваря от него, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

По-рано ръководителят на външната служба на ЕС Кая Калас обяви, че Европейският съюз (ЕС) възнамерява да се противопостави на Русия и Китай в Арктика. Според нея страните от ЕС и НАТО ще работят, за да гарантират, че Северният морски път е "отворен за всички плавателни съдове".

Коментирайки това, Песков повтори позицията на Москва:

"Арктика трябва да бъде територия на взаимноизгодно сътрудничество, а не на конфронтация. Но това изисква диалог. Русия е отворена за този диалог. Но самата г-жа Калас многократно е заявявала, че е против всякакъв диалог", подчерта Песков.

Песков добави още, че европейците трябва да изяснят позицията си относно диалога за сътрудничество в Арктика.