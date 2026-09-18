"Студена война" в Арктика: Русия разположи военна флотилия, НАТО засилва присъствието си

Русия разположи флотилия от военни кораби в Далечния Север в отговор на дейността на НАТО в региона. Русия продължава да разглежда Арктика като жизненоважна за своята национална сфера на интереси, както и като икономически коридор и зона от стратегическо значение за сигурността. Климатичните промени отвориха нов морски път по северното крайбрежие на Русия, който би могъл да предостави на Москва важен търговски коридор за световната търговия, по-специално към Далечния Изток, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Въпреки това Русия не е единствената, която разглежда региона като жизненоважен за националните си интереси.

Седем други държави, включително Канада, Дания чрез Гренландия, Финландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Съединените щати, имат територии в Арктика. Всички те са членове на НАТО.

Руският външен министър предупреди, че дейността на НАТО в региона, включително мисията Arctic Sentry, която НАТО стартира по-рано тази година, представлява „пряка заплаха“ за националната сигурност на страната му.

"Такава военна дейност в Далечния Север представлява пряка заплаха за сигурността на Русия. Рискът от инциденти, които биха могли да провокират въоръжена конфронтация с потенциално катастрофални последствия, се увеличава", написа руският външен министър Сергей Лавров на руски уебсайт. "Умишленото и целенасочено създаване на атмосфера на недоверие във военната сфера се случва едновременно с опитите на Запада да подкопае законните права на Русия в сферата на международното сътрудничество чрез незаконни финансови и икономически санкции срещу юридически лица и физически лица от страните на световното мнозинство, участващи в реализацията на съвместни проекти в арктическия регион", добави Лавров.

Най-голямото военно присъствие в Арктика

Аерофотография на „Арктическият трилистник“ – най-северната руска военна база, разположена на остров Александра Ланд в архипелага Франц Йозеф Ланд в североизточната част на Баренцово море. Военната база с площ от 150 000 квадратни фута приютява 150 души личен състав за 18-месечни командировки. (Руското министерство на отбраната)

Една ирония в позицията на руския министър е, че именно Русия в момента поддържа най-голямото военно присъствие в арктическия регион и разполага с най-обширната отбранителна инфраструктура. През последното десетилетие Кремъл е възстановил или модернизирал десетки военни постове, дълбоководни пристанища и радарни станции от съветската епоха. Страната разполага с модерни, самодостатъчни високотехнологични бази, включително тези в Нагурское и "Арктическият трилистник", които осигуряват въздушна и брегова отбрана.

Освен това полуостров Кола в крайния северозапад на Русия служи за щаб на Северния флот на руския военноморски флот, включително неговите атомни подводници. Русия също така разполага с най-големия в света флот от ледоразбивачи, включително атомни кораби, които осигуряват почти безпрецедентен и целогодишен достъп през северните води.

На 31 август Северният флот обяви, че разполага флотилия от военни кораби и спомагателни плавателни съдове в Далечния Север за продължително разполагане.

"Бойна група от военни кораби и спомагателни плавателни съдове на Северния флот под командването на вицеадмирал Олег Голубев, заместник-командващ на Северния флот, напусна рейда на Североморск и започна дългосрочна мисия в моретата на Северния ледовит океан", се посочва в изявление на пресслужбата на Северния флот пред руската агенция ТАСС.

Флотилията се състои от патрулния кораб от ледоразбиващ клас "Иван Папанин", големия десантен кораб "Кондопога", спасителният влекач "Памир" и морския танкер "Сергей Осипов".

Това е първото разполагане на новия патрулен кораб от ледоразбиващ клас – първият от двата "бойни ледоразбивачи" по проект 23550.

Корабът, кръстен на съветския полярник и двукратен герой на Съветския съюз, е влязъл в експлоатация през 2024 г. и е започнал морски изпитания през пролетта на 2025 г. Счита се, че той значително укрепва регионалните възможности на Кремъл, тъй като представлява първия клас военни кораби, изрично проектирани за операции в Арктика. С водоизместимост от приблизително 8 500 тона, военният кораб е проектиран да патрулира и да защитава териториалните претенции на Русия в Арктика. Той е класифициран като Arc7, което означава, че може да плава през лед с дебелина до 1,7 метра (около 5,5 фута) през цялата година.

ТАСС съобщи, че военните кораби ще прекарат "следващите няколко месеца" в Арктика.

НАТО отвърна на твърденията на Лавров, че НАТО представлява някаква значителна заплаха за интересите на Русия.

"НАТО е отбранителен алианс", заяви полковник Мартин О’Донъл, говорител на Върховното командване на съюзническите сили в Европа (SHAPE) пред Newsweek. "Ние не представляваме заплаха за никого."

Въпреки това НАТО засили присъствието си – отчасти в отговор на руското натрупване на сили в региона, а отчасти и за да се справи с заплахите от страна на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия като въпрос на национална и дори световна сигурност.

Това включваше споменатата по-горе мисия Arctic Sentry, чиято цел е по-добрата координация на съюзническото наблюдение, както и увеличаването на многонационалните учения и други дейности в Далечния Север.

Самолети F-35A „Lightning II“ от ВВС на САЩ и Кралските норвежки ВВС летят във формация близо до Лофотенските острови, Норвегия, на 10 март 2026 г. по време на учението „Cold Response 26“. Норвегия ръководи съвместните военни учения с цел укрепване на колективните отбранителни способности в предизвикателните арктически условия.

Арктика може би е мястото, където вече се очертава нова Студена война.