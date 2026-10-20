Украинското разузнаване откри US компоненти в руската система "Комета"

Според украинското военно разузнаване, в руски антени, предназначени за противодействие на заглушаването, са открити над двадесет и четири американски процесора, чипа и други компоненти. В понеделник украинската разузнавателна служба (ГУР) публикува списък с чуждестранни части, открити в 16-елементни модули "Комета" – една от по-усъвършенстваните руски системи, които помагат на дронове и балистични ракети да преодоляват средствата за радиоелектронна борба и да се ориентират по време на полет. По данни на ГУР, 28 от общо 37-те чуждестранни компонента, включени в списъка – или малко над три четвърти от тях – са произведени от компании със седалище в САЩ.

В каталога, публикуван на страницата на ГУР "Война и санкции", са идентифицирани компоненти на десет американски марки. Сред тях са цифрови процесори от Altera (дъщерно дружество на Intel), радиочестотни и прецизни компоненти от Analog Devices, чип памет от Micron и спомагателна електроника от Texas Instruments.

От ГУР посочват още, че три от компонентите са произведени от китайски компании, а останалите шест – от японски, тайвански и швейцарски производители.

В изявление за Business Insider говорител на Texas Instruments заяви, че компанията "категорично се противопоставя на използването на нейните чипове в руско военно оборудване".

"Всякакви доставки на чипове на TI за Русия са незаконни и неоторизирани. Отделяме значително време и ресурси за разработване, прилагане и усъвършенстване на политики и процедури, целящи да предотвратят незаконното пренасочване на продуктите ни и да попречат те да попаднат в ръцете на злонамерени субекти", допълват от компанията.

Новият списък от ГУР – служба, която редовно публикува информация за чуждестранни части в руското въоръжение – се появява в момент, когато надпреварата в сферата на радиоелектронната борба става все по-критична за противовъздушната отбрана на Украйна.

Украинските сили се опитват да спрат руските атаки с дронове и ракети чрез комбинация от средства за заглушаване и прехващачи. Последните обаче срещат затруднения, тъй като Москва започна масово да използва по-бързи дронове с реактивни двигатели – дори най-бавните от тях развиват скорост от около 185 мили в час (близо 300 км/ч). Антенните модули "Комета" са сред най-разпространените средства за защита от заглушаване, използвани в руските оръжия с голям обсег – като дроновете "Шахед", балистичните ракети "Искандер-М" и планиращите авиобомби. Всяка антена приема сателитни сигнали и помага за противодействие на заглушаването или подмяната на сигнали (т.нар. спуфинг).

16-елементната "Комета", която на практика представлява решетка от 16 антени – е една от по-новите версии на системата, намиращи се в серийно производство в Русия. Преди две години Москва редовно използваше 8-елементни "Комети" в своите дронове "Шахед".