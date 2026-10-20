НАТО разполага допълнителна техника за наблюдение и разузнаване в Черно море

НАТО ще разположи допълнителни средствата за наблюдение и разузнаване в Черноморския регион след атаките срещу търговски кораби, предава "Ройтерс". Допълнителните ресурси ще включват морски патрулни самолети, радарни системи, дронове и разузнавателен персонал.

Днес посланиците в НАТО се срещнаха в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят сигурността в Черно море, съобщи говорителят на Алианса Алисън Харт в X.

"Ще останем единни и ще гарантираме, че сме подготвени и способни да се справим с всяка заплаха и да защитим нашите един милиард граждани“, заяви Харт.

Тя подчерта, че НАТО вече е засилило военното си присъствие по източния фланг, особено със способности за противодействие на дронове, за да подобри защитата на държавите членки срещу потенциални въздушни нападения.

Съобщението означава ново укрепване на способностите на НАТО за наблюдение и защита в Черно море след неотдавнашните нападения с дронове срещу търговски кораби край Румъния и България.

Заседанието във вторник се проведе след срещата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте с румънския президент Никушор Дан и българския премиер Румен Радев миналия четвъртък в рамките на Европейския съвет.

Както съобщи премиерът Радев по-рано, страната ни очаква още утре специалисти от съюзническите държави с високотехнологична апаратура, които да помогнат за установяването на произхода на дроновете и взривните вещества, използвани за атаката по товарния кораб "Челси 3" на 13 октомври.

От два дни над морето ни патрулира и американски разузнавателен самолет Р-8 "Посейдон", който е бил пребазиран във Варна миналата неделя.