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Протест пред президентството: Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!

Демонстрацията е заради реакцията на българските власти след атаките срещу кораби в Черно море.

20.10.2026 | 19:21 ч. Обновена: 20.10.2026 | 20:59 ч. 355

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

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Граждани се събраха на протест пред сградата на президентската институция срещу президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев. Протестът е под наслов „Вашият „мир“ е капитулация! Вашата „дипломация“ - изолация!“. 

Демонстрацията е заради пасивната реакцията на българските власти след атаките срещу кораби в Черно море.

Според организаторите търговски кораби са атакувани и потъват в Черно море и хора загиват, докато руски дронове достигат до опасна близост до нашите граници. Гърмят военни складове, атакуват се критични обекти, а тук ни приспиват с обещания, че „добрите отношения“ с агресора ще ни спасят, добавиха те. 

Хората се притесняват за семействата си, децата си, да не бъдат ударени и български кораби.

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Сред основните искания на протестиращите са по-активна политика в сферата на отбраната, сигурността, както и по-тясно сътрудничество с Европейския съюз и НАТО. 

Темата днес беше коментирана и от премиера Румен Радев. Той я обвърза с опит за вкарване на страната ни във войната с Украйна.

"Да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат. Да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши", заяви премиерът.

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Пред Министерството на здравеопазването се провежда и друг протест, на млади лекари, под наслов „Не ви ли е срам“. Те казват, че като млади лекари са приоритет на правителството само на думи. Очаква се по-късно двата протеста да се слеят в един.

В района имаше засилено полицейско присъствие. Протестът приключи мирно към 20:00 ч., след като събралите се чуха химна. По време на протеста те скандираха „Оставка“ и „Предатели“. Част от говорителите посочиха, че не настояват да се предприемат някакви мерки, а искат темата за националната ни сигурност да бъде повдигната и да остане сред водещите. 

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Тагове:

протест политика Румен Радев бюджет Илияна Йотова кораби НАТО
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