Банките въвеждат проверка на IBAN и име срещу измамите

Платежният пазар се променя, а измамите се изместват от кражба на данни към манипулиране на самите клиенти да оторизират плащания. Новите европейски регулации и проверка на получателя ще минимизират схемите с подмяна на банкови сметки. Навлизането на изкуствения интелект изисква внедряване на все по-модерни технологии за защита от страна на банките. Това коментира Албена Петкова, директор „Услуги за превенция на финансови измами“ в БОРИКА, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Цветослав Цачев.

През последните години начинът за осъществяване на измами претърпя сериозна промяна. Ако преди целта е била кражба на данни от карти, то днес преобладаващата част са така наречените измами с оторизирани преводи, при които потребителят сам одобрява плащането.

„През последните години типът на измамата и начинът, по който се осъществява тя, се промениха. Ако преди години се целеше да се откраднат данни и да се злоупотреби с карти и пластики, то след COVID периода виждаме, че целта е най-вече да се манипулира клиентът сам да направи плащането“, подчерта Петкова.

Нови регулации и проверка на получателя

По думите на Петкова финансовите институции у нас имат пълна готовност за новите европейски изисквания. От следващата година се въвежда задължителна проверка, при която се сверява името на титуляря с въведения IBAN, за да се спрат измамите с подмяна на сметки.

„Това, което се променя за клиента, е, че от 1 януари той ще вижда допълнителен екран, на който трябва да потвърди при конкретен частичен процент съвпадение, че наистина иска да изпълни превода. Винаги клиентът ще бъде този, който трябва да одобрява даденото плащане“, добави тя.

Изкуственият интелект се превръща в най-актуалната заплаха, тъй като измамниците го използват за генериране на фалшиви сайтове, убедителни писма без граматични грешки и репликиране на институции. Банките и платежните системи обаче противопоставят технологични решения, изграждайки цялостни анти-фрод рамки, които обхващат целия жизнен цикъл на клиентското преживяване – от откриването на сметка до ежедневните операции.

„Всички финансови институции имат разбирането, че се борим с технология срещу технология. С методи, различни от AI, или поне без комбинирани системи с AI елемент, не бихме били толкова ефективни в справянето с изкуствения интелект“, заяви още гостът.

Превенция и поведение при съмнения за измама

Заплахите с мрежи от посредници се управляват успешно чрез анализ на паричните потоци. При съмнения за измама експертът съветва гражданите незабавно да прекъснат комуникацията и да потърсят официалните контакти на институциите.

„Когато се случва нещо, което ви създава тревожност и страх или усещате, че е извън нормалното, съветът е никога да не се подвеждате по стъпките, които са ви начертани, за да направите спешно плащане. Винаги можете да прекратите подобна комуникация и самите вие да инициирате контакт през официалните сайтове и телефони на институциите“, коментира Петкова.

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