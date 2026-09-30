Ще скочат ли лихвите на банките заради данъка върху печалбите?

Допълнителен данък върху печалбите на банките със сигурност ще доведе до повишаване на лихвите, но това ще има и положителен ефект върху пазара на имоти в България. Това коментира Пламен Донев, дипломиран експерт-счетоводител и данъчен експерт, преподавател по данъчно облагане в УНСС, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

„Това от моя гледна точка не е негативен ефект, това е даже целен и желан ефект, защото лихвите в България са най-ниските“.

Според Донев пазарът на имоти и кредитиране у нас е изкривен и отдавна е преминал точката на баланс.

На въпроса дали намаляването на активността при жилищното кредитиране чрез тези данъчни промени е целенасочено, Донев отговари:

Той допълни, че охлаждането на пазара на недвижими имоти е неизбежно и необходимо,

въпреки че БНБ е можела да постигне този ефект по-рано и по-плавно чрез мерки по пруденциалния надзор.

Общата данъчна тежест при банките е двойно по-ниска спрямо други сектори. Причината е техническа – отпускането на заеми не се облага с ДДС на общоевропейско ниво, но в България, за разлика от хазарта или застраховането, липсва компенсиращо облагане на банковия сектор, обясни Донев.

Въпреки това според Донев решението не е в еднократни, извънредни данъци върху печалбата за 2027 година, а в нормално компенсиращо облагане.

Данъчни оценки на имотите

Друга ключова промяна в предложенията на Министерството на финансите е планираното повишение на данъчните оценки на имотите на три стъпки: през първата година увеличението ще бъде с 30%; през втората година се предвижда ръст от 25%; през третата година оценките ще нараснат с 35%.

Донев определя този подход като плах и недостатъчно категоричен, отбелязвайки, че дори двойно или тройно увеличение е абсолютно необходимо, тъй като настоящите оценки се базират на технически формули и са далеч от реалните пазарни цени.

Нивото на облагане с местни данъци в България е изключително ниско в сравнение с развитите западни икономики, което прави общините финансово и политически зависими от централната власт, добави той.

Въпреки че общините имат законов "коридор" сами да определят данъчните ставки, те избягват да го правят, за да не понасят политическа отговорност, очаквайки държавата да вдигне оценките.

Тъй като предстоят общински избори, Донев прогнозира, че местната власт може да неутрализира ефекта от реформата: „всякакво увеличаване на данъчните оценки може да се компенсира с по-ниско ниво на облагане“.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria