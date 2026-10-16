Получихме шестмесечно удължаване на дерогацията за българските дружества на "Лукойл"

България получи шестмесечно удължаване на генералния лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, който разрешава извършването на трансакции с четири български дружества от групата "Лукойл".

Лицензът е валиден до 24 април 2027 г.

"Благодарение на устойчивата позиция на министър-председателя Румен Радев и след серия от експертни разговори, които проведохме с американската страна в Националния икономически съвет към Белия дом, постигнахме конкретен резултат в защита на националния интерес", заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Удължаването на лиценза обхваща дружествата "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл Бункер България" ЕООД.

"Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Това е важна стъпка за осигуряването на предвидимост и стабилност за българската икономика, бизнеса и гражданите", подчерта Александър Пулев.

По думите му постигнатото е резултат от последователната работа и активния диалог със стратегическите партньори на България.

"Нашият приоритет остава сигурност на доставките, стабилност на пазара и спокойствие за българските граждани и бизнеса", заяви вицепремиерът.