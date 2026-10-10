Рафинерията на "Лукойл" в Бургас влиза в сделка за $20 млрд., подкрепена от Тръмп

Рафинериите на "Лукойл" в България, Румъния и Нидерландия са включени в плановете за придобиване на международните активи на руския петролен концерн от консорциум, оглавяван от американския милиардер Тод Боули. Потенциалната сделка се ползва с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация, съобщава "Ню Йорк пост", позовавайки се на източник от американското правителство.

Международните активи на "Лукойл" се оценяват на около 20 милиарда долара, а според изданието сделката може да донесе милиарди долари на Вашингтон.

Рафинерията в Бургас е част от плановете за придобиване

Според "Ню Йорк пост" консорциумът, ръководен от Боули, включва Американската корпорация за финансиране на международното развитие (DFC).

Плановете предвиждат след придобиването на рафинериите в България, Румъния и Нидерландия консорциумът да разполага с общ производствен капацитет от над 350 000 барела дневно.

Още през септември "Файненшъл таймс" съобщи, че Боули е получил подкрепа от американското правителство и влиятелни представители на държави от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за участието си в наддаването.

Американският финансист, който е продал дела си в английския футболен клуб "Челси", работи от месеци по потенциалното придобиване, твърдят източници, запознати с преговорите.

Санкциите срещу Русия ускориха продажбата

Международните активи на "Лукойл" бяха обявени за продажба, след като руският петролен концерн попадна под санкции заради войната в Украйна.

Американските власти удължиха до 22 октомври срока на лиценза, който позволява воденето на преговори и сключването на условни споразумения за продажбата на "Лукойл интернешънъл" (Lukoil International).

Именно това дружество притежава рафинерията в България, което поставя бургаския нефтопреработвателен комплекс сред активите, обект на потенциалната сделка.

Към момента става въпрос за планове за придобиване, а не за окончателно приключила продажба.

Тръмп обяви и споразумение с Путин за доставки на дизел

Информацията за сделката идва на фона на ново развитие в енергийните отношения между Вашингтон и Москва.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в социалната си платформа Truth Social, че руският президент Владимир Путин се е съгласил Русия да доставя дизелово гориво за американския и световния пазар.

Според Тръмп договореността е постигната по време на "изключително успешен" телефонен разговор между двамата лидери, а целта е да се допринесе за понижаването на цените на горивата.

Така Вашингтон едновременно подкрепя потенциалното придобиване на международните активи на санкционирания руски концерн и договаря нови доставки на руски дизел в опит да овладее ценовия натиск върху енергийните пазари, пише БТА.