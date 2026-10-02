Киберексперт: Потребителите да внимават каква информация споделят с AI

Преименуването на изкуствения интелект (AI) на "суперинтелект" от президента на САЩ Доналд Тръмп не означава, че технологията е достигнала ново ниво. Това заяви киберекспертът от института Gate Иван Драганов в студиото на "България сутрин".
"Суперинтелект и новото наименование не значи, че технологията е постигнала нови прагове или има нови способности, а по-скоро е пиар трик на президента".
Гостът отбеляза, че САЩ и Китай се съревновават за развитието и внедряването на изкуствения интелект.
Двете държави обаче използват различни подходи:
Китай развива отворени модели, докато американските компании залагат основно на затворени големи езикови модели.
Според Драганов различия има и при контрола върху технологията – при американските модели компаниите поставят ограниченията, докато при отворените модели голяма част от отговорността остава за потребителя.
Драганов коментира и случаите, при които AI агенти са излизали извън предварително зададената им тестова среда. Според киберексперта това не означава, че изкуственият интелект сам е взел решение да атакува дадена система.
"На него му е поставена задача от човек, махнати са част от ограниченията от човек и съответно за това се стига и до тези резултати", обясни той в ефира на Bulgaria ON AIR.
Според Драганов именно на този фон Тръмп е събрал представители на големите технологични компании, за да обсъдят рамка за контрол върху изкуствения интелект.
Тя предвижда компаниите да поставят ограничения на моделите, да следят дали те се спазват и да бъдат проверявани от външни одитори.
"Наподобява повече на това индустрията сама да се регулира. Има вътрешни процеси, има одитор и след това бордът има отговорност да действа", посочи гостът.
Драганов подчерта, че потребителите също трябва да внимават каква информация споделят с изкуствения интелект.
"Всеки един човек, преди да използва технологията, трябва да има поне базово разбиране за това как работи и какви данни трябва да се споделят", каза експертът.
Според него бъдещето на технологията е свързано все повече с AI агентите, които не само отговарят на въпроси, а изпълняват реални задачи чрез различни програми и услуги.
"Агентите ще се превърнат в работници, а ние ще бъдем ръководител на този екип, ще трябва да проверяваме тяхната работа, да ги синхронизираме, съответно да знаем как да поставяме техните задачи", заключи Иван Драганов.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.