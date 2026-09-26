Младите превръщат ИИ в кариерен коз: как Gen Z използва технологията, за да печели повече

Докато изкуственият интелект преобразува работата на начално ниво, младите работници използват технологията, за да повишат производителността си, да изградят портфолио и да търсят нови кариерни възможности.

Мариана Антая, 25-годишна бивша продуктова мениджърка в Microsoft, казва, че познанията в областта на изкуствения интелект са едно от най-важните умения, които тя използва, за да увеличи доходите си. „Броят на нещата и задачите, които мога да изпълнявам, както и скоростта, с която го правя, в крайна сметка увеличават и подобряват начина, по който мога да създавам стойност за другите хора и за акционерите“, казва предприемачката от Ню Йорк, чийто финтех стартъп quantifAI помага на потребителите да създават и тестват надеждни модели за машинно обучение.

Антая усвои основите на ИИ в университета, където изучаваше математика и компютърни науки. Тя започна да използва големи езикови модели като ChatGPT веднага след появата им, като ги използваше за прогнозиране на състезания от "Формула 1" или за предсказване кой отбор ще спечели Висшата лига. Най-голямото приложение на Антая обаче беше в програмирането, пише Ройтерс.

След като се дипломира през 2023 г., Антая кандидатства за десетки работни места

в технологичния сектор, включително в сферата на мениджмънта, софтуерното инженерство и дизайна - преди да получи стаж в Microsoft, където работи по гласови функции, а по-късно създаде рамки за оценка и инструменти за модели за гласово изкуствен интелект. Сега тя разработва продукти, фокусирани върху изкуствения интелект, и споделя онлайн с последователите си как ги е създала - умения, които според нея носят по-голяма стойност от самите дипломи.

Сега Антая използва изкуствен интелект, за да планира задачи, да изготвя отговори на всеки един имейл в пощенската си кутия, да анализира големи обеми данни или да събира аналитични данни за уебинари от Zoom. Според нея, ако знаеш как да използваш технологията, ще станеш незаменим.

В сравнение с по-старите поколения младите хора са по-ентусиазирани относно влиянието, което изкуственият интелект ще окаже върху кариерите им. Проучване на PwC от 2025 г. сред над 2 000 млади работници в Обединеното кралство установи, че 67% от поколението Z очакват изкуственият интелект да повиши тяхната производителност, докато почти половината очакват той да увеличи заплатата им и сигурността на работното им място.