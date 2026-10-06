В кадър: Премиерът Радев откри Inter Drone Expo 2026

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 9 / 9

Премиерът Румен Радев присъства на специализирано изложение за въздушни, наземни, подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна мобилност, електромобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора Inter Drone Expo 2026, съобщава БТА.

“Все повече ще виждаме безпилотни системи във всички сфери - там, където човек не може да достигне, където зоната е рискова, изисква се изключителна прецизност, ефикасност и ефективност или липсват достатъчно хора”, каза по време на откриването премиерът.

Според него пред всички стои въпросът как високотехнологичните постижения да бъдат използвани в полза на човечеството и как да се създадат по-добри средства за защита срещу същите тези системи, когато се използват с деструктивно намерение.

“Отговорността е огромна пред всички нас заедно да можем да развиваме такива високотехнологични системи“, каза Радев.

Министър-председателят изрази гордост, че в България се разработват технологии в областта на безпилотните системи. Той подчерта ролята на представителите на науката, бизнеса, държавните институции и местната власт за развитието на сектора.

Радев пожела успех на изложението и на разработчиците, производителите и научните звена, като изрази надежда проектите и разработките им да намират по-бързо реализация в реалния живот. По думите му безпилотните системи и изкуственият интелект са сред най-динамичните области, от които зависи бъдещето.