Сайт проследява кога богатите ще започнат да бягат от апокалипсиса

Съществува една стара теория: ако видите тълпа хора да тича панически в една посока, тичайте и вие. Вероятно бягат от нещо, от което си струва да се избяга - терористична атака, Годзила... Същата логика вече е адаптирана за дигиталната ера благодарение на проект, който разглежда навиците за пътуване на милиардерите като система за ранно предупреждение за края на света.

Забелязан първо от сайта Boing Boing, проектът "Apocalypse Early Warning" (Ранно предупреждение за апокалипсис) на програмиста Кайл Макдоналд се основава на простата и цинична предпоставка, че ако се задава катастрофа, богатите ще научат първи и ще избягат незабавно - като страхливците, каквито са. Те ще се качат на частните си самолети и ще отпрашат към своите китни и тихи частни острови или нещо подобно.

Милиардерите, които се подготвят за края на света в Патагония

Апокалиптичните вярвания за "края на света“ стават все по-масови Свързани статии

Ние, останалите - лишени както от самолети, така и от достъп до мрежи за вътрешна информация, споделяна между други съмнителни и свръхмогъщи олигарси (някои от които може дори да имат пръст в предстоящия апокалиптичен сценарий), ще трябва просто да гледаме как светът изгаря, докато непрекъснато обновяваме някоя уебстраница. Системата за ранно предупреждение за апокалипсис донякъде изравнява шансовете. Може и да нямаме достъп до тяхната информация, но това, че ги виждаме как се разпръсват едновременно, само по себе си е ценен сигнал.

Сайтът не е просто поредният инструмент за проследяване на частни самолети. Системата използва публично достъпни авиационни данни - по-конкретно ADS-B сигнали, които предават местоположението, скоростта и височината на летателния апарат в реално време. Чрез проследяване на около 11 000 частни и бизнес самолета и сравняване на броя им във въздуха във всеки един момент с историческите норми, сайтът определя ниво на тревога от 1 до 5. В нормален ден нивото е 1. Внезапен скок - пет стандартни отклонения над базовата стойност - подсказва, че се случва нещо сериозно.

Това не се различава съществено от така наречената "Теория за пицата в Пентагона", според която пиковете в поръчките на храна късно вечер в близост до сгради на отбраната във Вашингтон подсказват за предстояща военна активност. И двете идеи се основават на разпознаването на поведенчески модели, подсказващи, че целият този "шум" в данните всъщност е сигнал за нещо много по-мащабно. В случая става дума за трескаво бягство с частни самолети към най-близкия бункер за оцеляване при апокалипсис – или може би към лични космически капсули, с които хора като Мъск и Безос да се оттеглят в своите лунни вили под повърхността.

Това не е научно доказан детектор за края на света; по-скоро е метод, разчитащ на усещането за ситуацията. Вероятно интензивността на полетите с частни самолети в деня на "Супербоул" би изглеждала точно толкова висока, колкото и в навечерието на ядрен холокост. Все пак това е любопитен, макар и смущаващ инструмент, роден от съвременния цинизъм и от трезвата преценка кой притежава власт и кой не - както и кой би могъл да използва тази власт, за да се спаси, докато останалите биваме изпарени от извънземни лъчи на смъртта или смазани от гигантско чудовище.