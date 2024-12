Джос Стоун си осинови момченце

Джос Стоун е осиновила бебе! 37-годишната певица разкри, че със съпруга ѝ Коди ДаЛуз са осиновили момченце, което е на 6 седмици и носи името Беър. Звездата направи това признание в социалната мрежа Instagram.

Джос публикува в профила си клипче, на което показва момченцето. Тя разкри, че съпругът ѝ също е бил осиновен като малък.

"Това ни се случи през миналия понеделник. Не можем да повярваме. Ние сме много влюбени в това малко момче. Причината, поради която Коди съществува, е, че биологичната му майка го е обичала достатъчно, за да направи план за осиновяването му и същото важи и за Беър. Честно, биологичните майки не получават благодарността, която заслужават... Ние сме просто толкова щастливи, че сме част от този красив цикъл.", написал изпълнителката на "Right To Be Wrong".

Джос и Коди имат 2 биологични деца.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.