Джони Деп към Warner Bros.: М*йната ви

Джони Деп коментира събитията, довели до това Мадс Микелсен да го замести в ролята на злодея Гелърт Гринделвалд в поредицата „Фантастични животни“ – спин-офът на „Хари Потър“, чието действие се развива десетилетия преди историята за "момчето, което оживя".

В интервю за The Telegraph, публикувано на 5 юли, покрай новия му режисьорски проект „Modi: Three Days on the Wing of Madness“, актьорът разказва, че участието му във „Фантастични животни“ „буквално е приключило за милисекунда – докато снимал филма“. Това се случва през есента на 2020 г., когато Деп напуска продукцията.

„Казаха ми: "Искаме да подадеш оставка". Но в главата ми звучеше по друг начин – "Искаме да се пенсионираш“, разказва той.

През ноември 2020 г. Деп обяви, че се оттегля от ролята на Гринделвалд, само дни след като загуби делото си срещу британския вестник The Sun, който през 2018 г. го описа като „бияч на жени“ заради отношенията му с тогавашната му съпруга Амбър Хърд.

„Искам да ви уведомя, че Warner Bros. ме помолиха да се оттегля от ролята на Гринделвалд във "Фантастични животни" и аз уважих тази молба“, заяви Деп тогава.

Попитан какво му е било мнението за начина, по който е бил изтласкан от продукцията, актьорът не спести думите си: „М*йната ви. Прекалено много версии на мен има, за да ме унищожите. Ако си мислите, че можете да ме нараните повече, отколкото вече съм бил нараняван – дълбоко грешите.“

Емоционалният Джони Деп за децата си: Обожавах да ме наричат папа

Джони Деп се завръща в Холивуд след скандалите с Амбър Хърд

Адвокатите на Джони Деп са се притеснявали да не избухне в съда Свързани статии

От Warner Bros. не са дали коментар.

Деп се появи за първи път като Гринделвалд в самия край на „Фантастични животни и къде да ги намерим“ (2016 г.) – първия филм от поредицата, в която Еди Редмейн играе ексцентричния магизоолог Нют Скамандър. Сюжетната линия проследява сблъсъците на Нют със злия магьосник Гринделвалд и опитите на Албус Дъмбълдор, в изпълнение на Джуд Лоу, да го спре в Европа през 20-те и 30-те години на XX век.

Деп изигра пълноценно ролята във „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ (2018 г.), но след оттеглянето му датският актьор Мадс Микелсен пое щафетата и изигра персонажа в „Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор“ (2022 година).

През 2022 г. Деп отново беше в центъра на вниманието заради делото за клевета срещу Амбър Хърд – и оттогава е участвал само в един игрален филм: френската биографична драма „Jeanne du Barry“ (2023 г.).

Следващи филми от поредицата „Фантастични животни“ засега не се очакват. Режисьорът Дейвид Йейтс заяви през 2023 г., че проектът е на пауза, а Джуд Лоу допълни, че според него филмите „определено са поставени на трупчета“, особено след като HBO обявиха новата си адаптация по оригиналната поредица „Хари Потър“.

Междувременно новият филм на Деп – „Modi: Three Days on the Wings of Madness“ – излиза в кината във Великобритания на 11 юли. Засега няма обявена премиерна дата за САЩ, пише People.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.