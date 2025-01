Стивън Кинг призова за отмяна на наградите “Оскар“

Писателят Стивън Кинг призова в профила си в Bluesky за отмяна на най-престижните филмови награди “Оскар”. Писателят смята, че церемонията трябва да бъде отменена на фона на опустошенията в Лос Анджелис.

“Няма да гласувам на Оскарите тази година. IMHO трябва да ги отменят“, написа Кинг в Bluesky и добави: “Без блясък с горящия Лос Анджелис.“

Not voting in the Oscars this year. IMHO they should cancel them. No glitz with Los Angeles on fire.