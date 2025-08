Кей Джей Апа ще изиграе Джеймс Стюард в нов биографичен филм

Кей Джей Апа ще влезе в ролята на легендарния Джеймс (Джими) Стюарт в биографичния филм „Jimmy“, посветен на звездата от „It’s a Wonderful Life“.

"Винаги съм бил огромен почитател на Джеймс Стюарт и за мен е чест да разкажа неговата история. Като човек от Нова Зеландия отдавна се възхищавам на това поколение американски мъже, които въплъщават патриотизъм, доблест и силно чувство за дълг. За мен е важно да върна нещо на страна, която ми е дала толкова много — и какъв по-добър начин от това да почетеш човек, който ѝ е служил с такава чест“ сподели Апа, най-известен с ролята си на Арчи в сериала "Riverdale" по The CW.

Апа ще бъде видян следващия път в романтичната драма „The Map That Leads to You“ на Ласе Халстрьом, с премиера в Prime Video на 20 август, където си партнира с Маделин Клайн.

Актьорският състав на „Jimmy“ включва още Джейсън Алекзандър като Луис Б. Майер, Макс Казела като Франк Капра, Сара Дрю като Хеда Хопър, Джулиън Уъркс като младши лейтенант Мартинес и Джен Лили в ролята на съпругата на Стюарт — Глория.

Филмът проследява възхода на Джеймс Стюарт — родом от Пенсилвания — в Холивуд, включително спечелването на „Оскар“ за „The Philadelphia Story“, преди да се включи във Въздушния корпус на американската армия като боен пилот в началото на Втората световна война. Малко след завръщането си, той участва в „It’s a Wonderful Life“ на Франк Капра през 1946 година.

Дъщерята на актьора, Кели Стюарт-Харкурт, ще бъде изпълнителен продуцент на филма.

"Семейството ми и аз сме развълнувани и щастливи, че Кей Джей Апа прие да изиграе баща ми. Освен забележителния му актьорски талант, ентусиазмът му към проекта ще внесе още повече енергия и дълбочина в ролята", споделя тя, цитирана от Variety.

Снимките на „Jimmy“ започват на 1 септември в Уест Корк, Ирландия, с подкрепата на Screen Ireland Nationwide Fund. Продуцентската компания Burns & Co. Productions е насрочила премиерата за ноември 2026 г. с широко разпространение в кината в САЩ.

„Джими Стюарт е обичан от всички като актьор. Той наистина олицетворява обикновения човек. Всички го познаваме от ‘"t’s a Wonderful Life", но когато открих неговата истинска история като герой от Втората световна война, осъзнах, че животът му сам по себе си е невероятен филм. За мен е чест, че Кели Стюарт-Харкурт и цялото семейство Стюарт повериха на Burns & Co. тази история — и нямам търпение да видя как Кей Джей Апа и останалите от този невероятен актьорски състав ще я вдъхнат на екран“, казва режисьорът и продуцент Арън Бърнс.

Сценарият е написан от Джъстин Строухенд, който е и продуцент заедно с Дейвид Кук, Анджела Галгани Съливан и Джон Нортън от Redted Media.

Сред изпълнителните продуценти са още бившият изпълнителен директор на Sony Андре Карако, Джак МакКлинток, Боб Гордън, Сам Джюргенс, Ейми К. Мичъл, Едвина Форкин, Кип Конуайзър, Уолтър Крум III и Брайън Уилямс.

