99-годишният Дик ван Дайк се похвали, че ходи 3 пъти в седмицата на фитнес

Дик ван Дайк споделя своята тайна за здравословен и дълготраен живот.

По време на скорошното си участие в подкаста Where Everybody Knows Your Name, 99-годишният актьор говори за начините, по които поддържа добро физическо състояние.

„Почти на 100 години съм. Това е лудост“, похвали се Дайк.

Той допълни „Преди време някой ме попита на какво дължа дълголетието и физическото си състояние. Тренирам три дни в седмицата. Все още ходя на фитнес и мисля, че именно това ме различава от връстниците ми“.

Цялата статия четете в Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.