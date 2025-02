Зрителка прекъсна мюзикъл, крещи обиди заради гей персонаж

Драма се разигра по време на мюзикъла, вдъхновен от Доли Партън, в Манчестър. Целият актьорски състав напусна сцената в знак на протест срещу член на публиката, който крещеше хомофобски обиди.

Постановката Here You Come Again, включваща песни от американската кънтри певица, беше спряно за около 20 минути, след като жена предизвика „взрив“ сред публиката.

Стиви Уеб, един от актьорите в продукцията, каза, че хомофобското насилие от страна на публиката в цялата страна е редовно явление.

Във видео в TikTok, публикувано в неделя, той каза: „Броят на публиката, която трябваше да изхвърлим от нашето шоу поради хомофобия, е безумно. Само тази седмица, само в Манчестър, снощи, трябваше да изгоним крещяща обиди. В сряда трябваше да спрем цялото представление, защото една жена беше толкова отвратена, че на сцената има гей персонаж, че започна да крещи. Тогава цялата публика започна да крещи към нея и настъпи огромен шум. В крайна сметка тя беше изхвърлена и можехме да започнем отново, но ни спряха за 15 или 20 минути.“

ATG Entertainment, която управлява операта в Манчестър, заяви, че е възприела подход на „нулева толерантност“ към подобни инциденти.

Продукцията включва гей персонаж, тъй като Партън е смятана от мнозина за гей икона. Тя е поддръжник и защитник на гей браковете.

Уеб, който преди това имаше връзка с актьора Стивън Фрай, каза, че продължаващите инциденти са „отворили очите му“ за размера на хомофобията в цялата страна.

„В Лондон е най-зле, което е лудост за мен“, каза той. „Това е мюзикъл за Доли Партън... очевидно ще е малко гей. Но това наистина ми отвори очите, защото сме в такъв балон в тази индустрия. Да пътувам из страната и да видя колко много хора буквално не могат да понесат да видят гей човек, изобразен на сцената, е диво.“

