10 знака, че една връзка ще издържи на времето

Вие сте почти сигурни, че най-накрая сте намерили правилния човек за вас. Този, който изслушва внимателно, докато му разказвате за изтощителния си работен ден и е до вас, когато се разболеете от грип и някой трябва да иде до аптеката, за да ви купи лекарства или да ви направи чай. Но как можете да разберете със сигурност, че тази ваша връзка ще пребъде във времето?

За щастие, изследванията имат някои отговори. Прочетете за тези фактори, подкрепени от различни проучвания, които силно влияят върху това дали вие и вашият партньор сте предназначени един за друг или не.

Ето десет признака, че на вашата връзка ѝ е писано да издържи на времето:

1. И двамата сте позитивни

Разбира се, това може да не е изненада, но проучванията показват, че позитивната перспектива и няколко искрено разменени усмивки на ден могат да допринесат много за поддържането на една връзка стабилна. Изследователи от Чикагския университет установиха, че когато дори само единият партньор притежава високо ниво на позитивност, има по-малко конфликти във връзката.

„Положителните емоции са фундаментални за всяка връзка, защото противодействат на отрицателните емоции, които ни затварят“, казва д-р Джейн Гриър, базиран в Ню Йорк експерт по връзки.

И ползите от това да виждате чашата наполовина пълна не спират дотук.

Друго проучване, публикувано в The Journal of Personality and Social Psychology, установи, че двойките, които празнуват постиженията на партньорите си – да речем, повишение в работата или минаването на 10 км маратон, сякаш са техни собствени, изпитват по-голямо удовлетворение от тези, които реагират отрицателно или с безразличие.

2. Свеждате текстовите съобщения до минимум в полза на истинския разговор

Между емотикони и GIF файлове, нашите чувства и емоции са доста ясно уловени без азбучни символи в наши дни. Но пестете, когато общувате с половинката си чрез телекомуникация, казват изследователи от университета Бригъм Йънг.

След проучване на 276 мъже и жени на около 22 години и във връзки, те откриха, че обилното изпращане на текстови съобщения е виновно за това, че и двата пола се чувстват неудовлетворени от връзките си.

„Изпращането на текстови съобщения е несигурно за много хора във взаимоотношения, защото е трудно да изясним истинските си емоции“, казва д-р Гриър. „Когато един човек е по-малко интерактивен, очакванията на другия не отговарят на реалността и това може да доведе до разочарование и чувство на откъснатост.“

По същия начин проучването установи, че мъжете, които изпращат съобщения по-често, съобщават за по-ниско качество на връзката от тези, които не изпращат съобщения на партньорите си толкова често, докато жените, които изпращат съобщения по-често, съобщават за по-високо качество на връзката.

Изследователите спекулират, че докато мъжете се откъсват от връзката, те заменят разговора лице в лице с повече текстови съобщения. Дамите, от друга страна, използват мобилните си устройства, за да се опитат да накарат нещата да работят.

