Селена Гомес изненада феновете си с нов албум

Селена Гомес изненада почитателите си с новината, че скоро ще издаде нов албум.

Певицата и актриса обяви, че заедно с годеника си Бени Бланко са работили по "I Said I Love You First" – първия им общ музикален проект като двойка. Албумът ще излезе на 21 март.

Двойката обяви годежа си в Instagram през декември 2024 г., след повече от година връзка.

В публикацията си Гомес написа: „Винаги ви изненадвам. Моят нов албум "I Said I Love You First", с най-добрия ми приятел Бени Бланко, излиза на 21 март.“

Актрисата, която наскоро участва в "Only Murders in the Building", продължи: „Първата ни песен, "Scared of Loving You", вече е достъпна във всички стрийминг платформи. Албумът може да бъде поръчан предварително, включително мърчандайз и подписани продукти. Нямаме търпение да споделим този специален проект с вас!“

Бланко ѝ отговори в коментарите с думите: „Обичам те, скъпа.“

Първият сингъл от четвъртия студиен албум на Гомес, „Scared of Loving You“, беше пусната миналата седмица, като новата песен е написана от Гомес, Бланко и осемкратния носител на Грами Финиъс. Продуцентите на парчето са именно Бланко и Финиъс, пише People.

Според официалното съобщение за пресата предстоящият албум е посветен на любовната история на Гомес и Бланко, предоставяйки на феновете „уникален поглед към връзката им“.

„Този албум се роди в резултат на комфорта, който двамата изпитват, когато работят заедно творчески, позволявайки им да създадат изкуство, което автентично отразява техния опит. Разказва цялата им история – преди да се срещнат, влюбването им и погледа към бъдещето“, се посочва в изявлението.

Преди годежа и новия им албум двамата вече имаха няколко съвместни музикални проекта. Бланко беше съпродуцент на „Kill Em with Kindness“ и „Same Old Love“ от албума "Revival", 2015 година.

През 2019 г. те отново си сътрудничиха за песента „I Can’t Get Enough“, в която участват също Tainy и J Balvin. Във видеото към песента Гомес се появява по пижама, а Бланко е облечен като огромно плюшено мече. Най-скоро двамата работиха заедно през август 2023 г. по парчето „Single Soon“.

Преди време Гомес разкри, че е готова за нов албум, но в дългосрочен план се вижда повече като актриса.

„Чувствам, че имам още един албум в себе си, но ако трябва да избирам, бих предпочела актьорството. Ще искам да си почина, защото съм уморена. Винаги съм искала да бъда актриса, никога не съм имала намерение да съм певица на пълен работен ден, но очевидно това ми хоби се превърна в нещо повече“, каза тя.

Година по-късно, през януари 2025 г., Бланко загатна в TikTok, че двамата работят по нова музика.

