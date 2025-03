Извънземно посрещна екипажа на Crew Dragon 10 на МКС ВИДЕО

Новопристигналият екипаж на Международната космическа станция, който пътува с ракетата на SpaceX в неделя сутринта, беше посрещнат както от човешки, така и от чужди лица.

Командирът на Crew-9 Ник Хейг си нахлузи сива извънземна маска в МКС, докато неговият екипаж очакваше пристигането на астронавтите Ан Макклейн и Никол Айърс, японския астронавт Такуя Ониши и космонавта на Роскосмос Кирил Песков.

Докато други членове на екипажа помогнаха за подготовката на капсулата за слизане от борда, Хейг беше уловен в живото предаване на НАСА да обикаля космическата станция със своята маска и черна качулка, като от време на време спираше и жестикулира към нещо извън полезрението на камерата.

One of the Astronauts on the International Space Station, who is waiting to greet @SpaceX Dragon Crew 10, has an alien costume on 👽 LOL 🚀@elonmusk 😆 pic.twitter.com/VTWmG4AImY