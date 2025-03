Били Рей Сайръс качи емоционален пост за дъщерите си Майли и Ноа

Въпреки странните отношения с дъщерите си, Били Рей Сайръс се чувства горд, че е техен баща.

Докато Майли и Ноа навлизат в нови музикални етапи в своите кариери, 63-годишният изпълнител на „Achy Breaky Heart“ публикува емоционален пост в Instagram, в което изрази гордостта си.

„Ма*ка му. Рядко псувам в публикациите си, но сега си заслужава! Виждате в реално време какво означава за един баща, когато в рамките на по-малко от седмица задникът му е сритан, а умът му — взривен, не от една… а от две от собствените му дъщери“, написа Били Рей, тагвайки Майли и Ноа.

Постът на кънтри звездата включваше снимка на Майли, докато промотира предстоящия си албум „Something Beautiful“, както и кадър от новото видео на Ноа към песента „Don't Put It All on Me“, което излезе на 19 март.

„Плът и кръв… издигат изкуството си на съвсем ново ниво. Поздравления, момичета! Браво! Адски горд съм и от двете ви. Всъщност плача, докато пиша това. Слава Богу, че не ме виждате. Забавлявайте се и бъдете щастливи! Обичам ви, Татко“, продължава Били Рей.

Миналия месец Ноа сподели радостен пост по повод излизането на новия сингъл на баща ѝ - „Lost“. Това бе първият път, в който тя спомена Били Рей публично, след като брат ѝ Трейс намекна за дистанцираност в семейството.

„Толкова се гордея с невероятния нов сингъл на баща ми“, написа Ноа тогава, добавяйки две червени сърца.

„Lost“ е първото музикално издание на Били Рей след противоречивото му участие в инаугурацията на президента Доналд Тръмп на 20 януари, което беше съпътствано от технически проблеми, пише People.

След изпълнението Трейс публикува отворено писмо до Били Рей, който освен на Майли, Ноа и Трейс, е баща и на Бранди, Брейсън и Кристофър, от бившата си съпруга Тиш Сайръс.

„Аз и момичетата се притесняваме искрено за теб от години, но ти отблъсна всички ни. Ноа отчаяно искаше да си част от живота ѝ, а ти дори не беше до нея. Това е малкото ти момиче. Тя заслужава повече. Но, по някаква причина, както и аз, тя все още те боготвори“, написа Трейс.

Били Рей изглежда отговори на писмото на 26 януари, когато сподели клип от музикалното си видео от 2009 г. към песента „Somebody Said a Prayer“, в което участва и Трейс.

„Благодаря за дъжда в Калифорния. Моля се за съкрушените и болката им. Моля се за семейството си. За децата ми… синове и дъщери… и за майка им. Нека този момент бъде начало на изцеление за всички ни. „Миналото не определя бъдещето.“ Амин“, написа той, по времето, в което Лос Анджелис бе погълнат от опустошаващи пожари.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.