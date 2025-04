Какво е името на четвъртия филм за Спайдърмен?

Том Холанд най-сетне разкри заглавието на четвъртия си филм за Спайдърмен – "Spider-Man: Brand New Day" ("Спайдърмен: Чисто нов ден"), който ще излезе по кината на 31 юли 2026 година.

Режисьор на новата лента ще бъде Дестин Даниел Кретън, който режисира и "Шан-Чи и легендата за десетте пръстена". Той се появи на сцената на CinemaCon 2025 в Лас Вегас и разказа, че образът на Питър Паркър го е вдъхновил на много дълбоко ниво: „Всичко в неговото чувство за хумор и объркана човечност ме вдъхновява.“

В специално видео включване Холанд благодари на феновете и обяви, че това е „ново начало“ за героя. Режисьорът описа филма като „преживяване, което не сме виждали досега“.

Заглавието "Brand New Day" е директна препратка към история от комиксите от 2008 г., в която след мащабно събитие всички забравят кой е Спайдърмен – съвпадение с края на "No Way Home" ("Няма път към дома"), където светът също забравя самоличността на Питър Паркър.

Холанд изигра героя в три успешни самостоятелни филма, последният от които надмина 1.9 милиарда долара в световния боксофис. Новият филм отново ще бъде написан от сценаристите Ерик Сомърс и Крис Маккена.

"Spider-Man: Brand New Day" е част от разширяващата се фаза на MCU – идва след "Captain America: Brave New World" и ще бъде предшестван от "Thunderbolts" през май и "The Fantastic Four: First Steps" на 25 юли 2025 година. Очаква се и "Avengers: Doomsday" да излезе през 2026 година.

