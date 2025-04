Кралица Камила получи пица за годишнината от сватбата си

Крал Чарлз и кралица Камила са на обиколка в Италия, която съвпадна с 20-та годишнина от сватбата им. По случай важния подов италианците направиха необичаен подарък на Камила. Местните зарадваха кралицата с популярната пица Маргарита.

Кралицата посети местно училище, а местните решиха да използват повода и да я зарадват, подарявайки ѝ популярната пица Маргарита. Камила остана очарована и позира с усмивка до отворената кутия с пица.

Камила отдаде почит на празничния ден и личния си празник и облече преработена версия на копринения тоалет в цвят слонова кост, който носеше на сватбения си ден през 2005 г.. Тя придружи съпруга си крал Чарлз на съвместна сесия на италианския парламент в Рим, където той влезе в историята като първия британски крал, който говори на събранието на италианските законодатели.

На излизане от парламента кралската двойка опита и италианско джелато.

