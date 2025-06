Тръмп след срещата със Зеленски: САЩ и Украйна преминават през трудни времена

Президентът Володимир Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп на срещата на върха на НАТО в Хага на 25 юни. Срещата продължи приблизително 50 минути, според Suspilne. В публикация в X Зеленски описа разговора като “дълъг и съществен“.

“Обсъдихме всички наистина важни въпроси“, написа той. “Обсъдихме как да постигнем прекратяване на огъня и истински мир. Говорихме за това как да защитим нашите хора. Оценяваме вниманието и готовността да помогнем за постигането на мир”, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

I had a long and substantive meeting with President Trump @POTUS.

We covered all the truly important issues.

I thank Mr. President, I thank the United States.

We discussed how to achieve a ceasefire and a real peace.

We spoke about how to protect our people.

We appreciate the…