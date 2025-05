Защо Фреди Меркюри не е искал да работи с Майкъл Джексън?

Оказва се, че феновете са изпуснали шанс да чуят съвместни парчета от две музикални легенди – Фреди Меркюри и Майкъл Джексън.

Причината?

Лама.

Четири десетилетия след излизането на единствения солов албум на фронтмена на Queen – "Mr. Bad Guy", басистът Джо Бърт разкри пред New York Post, че през 1983 г., докато Queen си взимали почивка, а Джексън бил между "Thriller" и "Bad", двамата започнали запис на съвместни песни. Сесиите обаче били прекъснати, защото Джексън довел в студиото домашната си лама на име Луи.

"Мисля, че последната капка беше, когато Майкъл доведе ламата си в студиото. Фреди определено не прие добре това", разказва Бърт.

Така песните "Victory", "State of Shock" и "There Must Be More to Life Than This" не били завършени и не били издадени като дуети, както било планирано. "State of Shock" по-късно излиза с вокалите на Джагър вместо на Меркюри.

В документалния филм от 2012 г., "Freddie Mercury: The Great Pretender", мениджърът на Queen - Джим "Маями" Бийч - си спомня как Меркюри му се обадил от студиото на Джексън в Енсино, Калифорния:

"Фреди ми звънна и каза: "Маями, скъпи, ела веднага. Трябва да ме измъкнеш оттук. Записвам с… лама".

Ексцентричните домашни любимци не били нищо ново за Джексън, който почина през 2009 година. Той е известен с шимпанзето Бъбълс, слона Али и тигрите Трилър и Сабу. Актрисата Брук Шийлдс дори споделя през 2022 г., че Бъбълс не я харесвал особено: "Бъбълс не ме обичаше особено. Не знам защо."

Фреди Меркюри, от своя страна, се завръща към Queen, записва още албуми и изнася онова грандиозно изпълнение на Live Aid през 1985 г., преди да почине от СПИН през 1991 година.

