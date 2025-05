На Тейлър ѝ се иска "никога да не бе срещала Блейк"

Блейк Лайвли и Джъстин Балдони ще се изправят един срещу друг в съдебна зала през март 2026 г., след като отношенията им на снимачната площадка на "Никога повече" ескалираха до съдебна война с тежки обвинения. В края на 2024 г. Лайвли подава иск за сексуален тормоз срещу Балдони – неин колега и режисьор на филма. Той категорично отрича обвиненията и отвръща с контраиск за 400 милиона долара, обвинявайки Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и PR екипа им в клевета и изнудване.

Но колкото и скандално да звучи всичко, това не е най-сложната част от холивудския сблъсък. В хода на делото Балдони и екипът му се опитаха да въвлекат Тейлър Суифт, близка приятелка на Лайвли, обвинявайки я в участие в манипулации на снимачната площадка. Това доведе до издаване на съдебна призовка към Суифт, която бе отменена едва в края на май. До тогава обаче последиците вече бяха нанесени – приятелството между Суифт и Лайвли се оказа под огромно напрежение, а обкръжението им се разтресе.

Според множество източници, Тейлър се е почувствала използвана и въвлечена в скандал, с който няма нищо общо. Представителите ѝ категорично заявиха, че Суифт „никога не е стъпвала на снимачната площадка на филма“, не е участвала в нито едно креативно решение, не е гледала монтажа и не е била въвлечена по никакъв начин в създаването на „Никога повече“. Единственото ѝ участие било чрез лицензиране на песента ѝ “My Tears Ricochet” – каквото са направили още 19 други изпълнители. От екипа на певицата оприличиха призовката на „евтин опит за кликбейт и отклоняване на вниманието от същността на делото“.

Блейк Лайвли обаче твърди, че Суифт е била до нея през целия процес.

Балдони твърди, че Лайвли е изнудвала Тейлър, за да я подкрепи публично

Това изказване, както и съобщения, в които Лайвли нарича Тейлър „един от моите дракони“, бяха използвани от Балдони като доказателства, че Лайвли е злоупотребила с връзките си, за да окаже натиск върху него. Адвокатът му твърди, че певицата и Рейнолдс са го притискали да приеме пренаписания сценарий на Лайвли.

Скоро след това се появиха още по-сензационни обвинения – че адвокат на Лайвли се е свързал с екипа на Суифт и я е заплашил, че ще бъдат публикувани лични съобщения между двете, ако Тейлър не излезе публично в подкрепа на актрисата. Адвокатът на Лайвли, Майкъл Готлиб, определи твърденията като „абсолютно фалшиви“, „смешни“ и „без връзка с реалността“. Съдията по делото, Луис Лиман, не се поколеба да заличи подобни документи от съдебните регистри и дори предупреди адвокатите на Балдони, че злоупотребата с правния процес ще бъде санкционирана, пише People.

Но за Тейлър този хаос беше капката. Според източници от нейното обкръжение, тя се чувства предадена и натоварена от връзката си с Блейк.

„Ако можеше да си пожелае нещо, би било никога да не се е запознавала с нея. Тейлър осъзна, че е пренебрегвала много червени флагове, защото е лоялна приятелка. Но след всичко това, тя е облекчена, че връзката им приключи“, категорични са запознатите, цитирани от The New York Post и Page Six.