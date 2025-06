Феновете на "Хари Потър" откачиха: Том Фелтън се завръща като Драко Малфой

Том Фелтън ще се завърне в емблематичната си роля на Драко Малфой в сценичната постановка "Хари Потър и Прокълнатото дете" ("Harry Potter and the Cursed Child") на Бродуей.

Това ще е първият път, в който звезда от филмовата поредица за Хари Потър се присъединява към театралния спин-оф, чиято премиера беше през 2016 г. в лондонския Уест Енд, а две години по-късно постановката дебютира и в Ню Йорк.

Хитовата пиеса, която служи като епилог към историята на прочутия магьосник, проследява събитията 19 години след края на книгите, когато Хари, Рон, Хърмаяни и Драко изпращат собствените си деца в Хогуортс.

„Чувството е сюрреалистично да вляза отново в неговите обувки – и, разбира се, в неговата емблематична платинено руса коса. Радвам се, че мога да продължа неговата история и да я споделя с най-прекрасната фенска общност в света“, коментира Фелтън, цитиран от ВВС.

Актьорът ще се превъплъти в ролята на сцената на Lyric Theatre в Ню Йорк за период от 19 седмици, започвайки от 11 ноември.

Фелтън, който днес е на 37 години, участва във всички осем филма за "момчето, което оцеля" от 2001 до 2011 г., редом до Даниел Радклиф, Рупърт Гринт и Ема Уотсън. Сега той ще стане първият член на оригиналния филмов актьорски състав, който се присъединява към сценичната версия.

„Участието ми във филмите за Хари Потър е едно от най-големите отличия в живота ми. Присъединяването към тази постановка ще бъде за мен един пълен кръговрат, защото когато изляза на сцената в "Cursed Child" тази есен, ще съм точно на възрастта, на която е и Драко в пиесата. Очаквам с нетърпение да се присъединя към този невероятен екип и да стана част от общността на Бродуей“, сподели Фелтън.

В Instagram Фелтън публикува и кратко тийзър видео, в което приглажда русата коса, облечен в черните роби на Драко, посяга към магическата си пръчка и заплашително пита: „Страх ли те е, Потър?“ На екрана се появява надпис: "Draco is back" ("Драко се завърна.")

"Хари Потър и Прокълнатото дете" е най-касовата немюзикълна постановка в историята на Бродуей и до момента е привлякла над 10 милиона зрители по света. В момента има представления в Лондон, Ню Йорк, Хамбург и Токио.

Продуцентите на Бродуей версията, Соня Фридман и Колин Календър, заявиха в общо изявление, че нямат търпение да видят Фелтън отново на сцената: „Очакваме с нетърпение да видим как Том ще внесе същата дълбочина, сериозност и човечност, които винаги е влагал в образа на Драко. За нас това е културен момент, зареден с носталгия, развитие и емоция. Завръщането на Том в Хогуортс ще свърже поколения от фенове и ще вдъхне нов живот на тази обичана история.“

След последната си поява като Драко, Фелтън участва във филма "Rise of the Planet of the Apes" през 2011 г., а през 2022 г. дебютира на сцената на Уест Енд в пиесата "2:22 A Ghost Story". Същата година той се включи и в юбилейния документален филм "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", заедно с Радклиф, Уотсън и Гринт, и издаде мемоарите си "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard".

Билетите за новото му участие ще бъдат пуснати в обща продажба на 12 юни, с предварителна разпродажба два дни по-рано.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.