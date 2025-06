Турист седна върху произведение на изкуството, той се счупи под него ВИДЕО

Турист седна на стола „Ван Гог“ в художествена галерия, преди произведението да се срути под него.

Записи от видеонаблюдение показват мъж и жена в художествения музей „Палацо Мафей“ във Верона.

Те позират за снимки до покритото с кристали Сваровски произведение на Никола Бола, като жената решава да се преструва, че седи на стола.

След това мъжът сяда върху него, преди произведението да се срути, а двамата бързо напускат стаята.

🔥🚨BREAKING This ‘Idiot’ tourist sits on and shatters ‘Van Gogh’ chair made with thousands of Swarovski crystals. pic.twitter.com/nm2WxeKtlL