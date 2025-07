Той не умря като обикновен човек: Кой беше „Принцът на мрака“ Ози Озбърн?

Ози Озбърн, чийто радостен образ на „Принцът на мрака“ го направи един от най-емблематичните рок фронтмени на всички времена, почина на 76-годишна възраст. Изявление на семейство Озбърн гласи: „С по-голяма тъга, отколкото думите могат да предадат, трябва да съобщим, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов. Молим всички да уважават личния ни живот в този момент.“

Не се посочва причина за смъртта, въпреки че Озбърн е преживял различни форми на здравословни проблеми през последните години.

Озбърн не умря като обикновен човек. Той беше една от най-известните фигури в рока: новатор, чийто зловещ вой помогна за навлизането на хеви метъла, шоумен, който веднъж отхапа главата на прилеп на сцената, наркоман, чиято злоупотреба с вещества го накара да се опита да убие жена си, и напоследък риалити звезда, много обичана заради забавлението си от семейния живот в „Семейство Озбърн“.

Смъртта му идва по-малко от три седмици след оттеглянето му от изпълнителската дейност. На 5 юли Озбърн се събра отново с оригиналните си колеги от пионерската група Black Sabbath за първи път от 2005 г. насам за Back to the Beginning: звезден прощален концерт с участието на някои от най-големите имена в метъла.

„Бях в леглото шест години и нямате представа как се чувствам“, каза той на публиката същата вечер, визирайки сериозни здравословни проблеми, включително форма на Паркинсон и множество операции на гръбначния му стълб. „Благодаря ви от дъното на сърцето ми.“

Ози Озбърн е роден като Джон Майкъл Озбърн в Астън, Бирмингам, през 1948 г., син на двама фабрични работници. Той има трудно детство. Освен че живее в относителна бедност, на 11-годишна възраст той е бил многократно сексуално малтретиран от две момчета:

„Беше ужасно... Струваше му се, че продължава вечно“, каза той пред Mirror през 2003 г.

Той също така е бил осъден на затвор за кражба с взлом:

„Не бях добър в това. Абсолютно безполезен“, призна той през 2014 г.

Тази индустриална работническа среда допринесе за звученето на определящия музикален проект на Озбърн, Black Sabbath, чийто тежък звук революционизира британската рок музика.

„Искахме да покажем как мислехме за света по онова време“, каза басистът на групата, Гийзър Бътлър, през 2017 г. „Не искахме да пишем весели поп песни. Придадохме им това индустриално усещане.“

Кръстена на филм на ужасите с Борис Карлоф, групата, в която участват и Тони Айоми на китара и Бил Уорд на барабани, издава едноименния си дебютен албум през 1970 г., последван от други албуми, считани за основи на жанра хеви метъл. Paranoid (1970) включваше парадните химни Iron Man и War Pigs и оглави класациите за албуми в Обединеното кралство, докато какофоничното, психеделично звучене на Master of Reality (1971) остава огромно влияние върху по-бавния звук на дуум метъла.

Митът за създаването на Black Sabbath – и следователно на хеви метъла, жанра, който те донякъде сами изобретяват – е, че това е брилянтно хитро брандиране от страна на барабаниста Бил Уорд: щом хората се редят на опашка, за да гледат филми на ужасите, защо да не създадат рок еквивалент? Black Sabbath със сигурност се появиха напълно оформени – всеки един от музикалните елементи, които ги направиха легендарни, е идеално на място в едноименната начална песен на едноименния им дебютен албум от 1970 г. – но музиката, която измислиха в отговор на идеята на Уорд, се усещаше органична, а не пресметната. Black Sabbath звучаха като продукт на своята среда: мрачен, провинциален, индустриален свят, където бяха пристигнали наркотиците, свързани с хипи контракултурата, но не и свободите или възможностите, на които се радваше лондонският бохемски елит. Те звучаха като продукт на своята епоха. Ако един отговор на купона в края на 60-те можеше да се намери в тъжната, деликатна меланхолия на сутринта след най-продавания албум на 70-те години, Bridge Over Troubled Water на Simon and Garfunkel, то Black Sabbath предложиха друг: музика, която сякаш се носеше гневно наоколо с онзи чудовищен махмурлук, който се усеща по-скоро като нервен срив, изпълнен с мрачни мисли, отчуждение, самоомраза и параноя.

Дебютният им албум все още носеше нотки на хеви блус групата, която бяха – втората страна по-специално звучи като нещо като пресечен Cream – но по времето на Paranoid от 70-те години те бяха усъвършенствали стила си в нещо напълно уникално. Той беше изключително успешен – четирикратно платинен в САЩ – но, както всеки ранен албум на Black Sabbath, беше критикуван от критиците по начин, който сега изглежда едва ли е правдоподобен:

„Най-лошото от контракултурата на пластмасова чиния… глупости… скучно и декадентско… глупава, аморална експлоатация“, изрази мнението на американския писател Робърт Кристгау за групата.

Тяхното приемане зададе тона за начина, по който хеви метъла като жанр щеше да бъде отхвърлян от „сериозните“ рок критици в продължение на десетилетия напред, но имаше любопитен смисъл, в който това работеше в полза на Sabbath, превръщайки ги в народната група, която се свързваше с огромна аудитория от недоволни тийнейджъри („хлапето надолу по улицата… се отпусна в спалнята си, тъпчейки се с Туинал… намирайки оправдание за раковата си апатия“, както един съвременен писател характеризира феновете им). Популярността им дойде без помощта на медиите.

Самият Озбърн подсилваше този имидж. Въпреки цялата мрачна митология, която обгръщаше групата – изглежда, че те са прекарали значителна част от началото на 70-те години, обяснявайки на журналистите, че всъщност не са сатанисти – той представляваше любопитно неизследвана фигура на сцената. Гледайте кадри в YouTube от групата, която свири на фестивала California Jam през април 1974 г., и ще видите поразителното несъответствие между начина, по който звучат – чудовищно тежко и мрачно – и начина, по който изглежда Осбърн. Няма мрачно изражение или навъсено позиране: той съблича ризата си, скача развълнувано нагоре-надолу, пляска с ръце, вдига ръце към небето и размахва ръце от радост. Държи се забележително като член на публиката, допуснат на сцената и не може да повярва на късмета си: в ерата на рядко превъзнасяне на рок богове, ето една рок звезда, чието всяко движение подсказваше, че е точно като вас.

Кадрите от California Jam може би улавят Black Sabbath в разцвета им. На следващата година Sabotage слагат край на поредица от почти безупречни албуми: Paranoid, Master of Reality, Vol 4, Sabbath Bloody Sabbath. Озбърн обмисля да напусне групата по време на записа на Technical Ecstasy от 1976 г., объркан опит да разширят звука си в условията на променящия се музикален климат – той си играе с идеята да създаде нова група, наречена Blizzard of Ozz – но вместо това е уволнен след издаването на неубедителния ѝ следващ албум Never Say Die! Колегите му от групата обвиняват за това ненадеждността, свързана с пиенето и наркотиците, докато Озбърн настоява, че не е по-снизходителен от останалите. Каквато и да е истината, дори самият Озбърн сякаш смята уволнението си за край на музикалната си кариера: той се затваря в хотелска стая в Лос Анджелис, очевидно решен да похарчи обезщетението си за алкохол и наркотици с убеждението, че „след това се връщам в Бирмингам и на социалните помощи“.

Но предполагаемото му изчезване от сцената не се случи. Възбуденият фронтмен, който беше точно като теб, изчезна, но в стаята влезе Ози Озбърн - карикатурният Принц на мрака, който отхапа главата на гълъб по време на конвенция за продажби на звукозаписни компании, след което повтори трика на сцената в Де Мойн, Айова; съблече се напълно и потопи тестисите си в чаша вино на вечеря с шефовете си от немския лейбъл; и уринира върху Кенотафа на Аламо.

Не беше съвсем ясно дали самият Озбърн работи по някакъв брилянтен саморекламиращ се майсторски план или просто е бесен алкохолик, който прави нелепи неща, защото е ядосан, но така или иначе, съпътстващият спор изпрати популярността му нагоре, подпомогнат от факта, че първите му два солови албума, Blizzard of Ozz от 1980 г. и Diary of a Madman от 1981 г., бяха безкрайно по-добри записи, отколкото всеки, който е се срещал с Озбърн към края на кариерата му в Sabbath, би повярвал, че е способен да направи. Гласът му очевидно не беше засегнат от малтретирането, което нанасяше на тялото си.

Албумите и възмущението правят Озбърн толкова известен като солова звезда, че той изглежда странно непревземаем. Нищо, изглежда, не може да помрачи успеха му. Нито смъртта на китариста му Ранди Роудс в самолетна катастрофа през 1982 г., нито забележимият спад в качеството на албумите на Озбърн – безсмислената колекция от презаписани песни на Black Sabbath от 1982 г. Speak of the Devil, пълноценният глем метъл от Bark at the Moon от 1983 г. – нито нарастващите му проблеми със зависимостта. Той звучеше подмладен с пристигането на китариста Зак Уайлд в албума „No Rest for the Wicked“ от 1988 г. и „No More Tears“ от 1991 г.

Самостоятелно Озбърн издава 11 студийни албума, като последният е Ordinary Man от 2020 г. В него участваха младите рап изпълнители Post Malone и Travis Scott, както и гост-изпълнение на Elton John.

Най-известният инцидент с Осбърн се случи през 1982 г., когато той отхапа главата на мъртъв прилеп, за който смяташе, че е сценичен реквизит, докато свиреше в Де Мойн, Айова. По-късно той отива в болница, за да получи превантивна ваксина срещу бяс. Той също така твърди – и това беше потвърдено от бившия му публицист Мик Уол – че е отхапал главите на два гълъба по време на среща на звукозаписна компания през 1981 г., която се провали, като първоначално възнамерявал да пусне птиците в знак на мир.

През 80-те и 90-те години негови хигове от време на време хитове влизат в Топ 40 на Великобритания, включително Bark at the Moon (1983) и Perry Mason (1995). В крайна сметка той достига номер 1 през 2003 г. с Changes, дует с дъщеря му Кели, на 34 години.

Озбърн има още две деца със съпругата си Шарън - Джак, на 33 години, и Ейми, на 35 години - и две с първата си съпруга Телма - Джесика и Луис. Бракът му с Телма се е влошил заради алкохолизма му и по-късно той признава, че не си спомня раждането на Джесика и Луис.

През 1982 г. той се жени за Шарън, която започва да управлява соловата му кариера, след като двамата се срещат три години по-рано. Нейният бизнес усет, съчетан с трайната му популярност, им помага да натрупат огромно богатство. Ozzfest, фестивалът за метъл музика, основан от Шарън през 1996 г., обикаля САЩ през повечето години, а също така имаше участия във Великобритания и Япония. Двамата, чието богатство е оценено на 196 милиона долара (157 милиона британски лири), бяха № 17 в списъка на Sunday Times за 2018 г. на най-богатите музиканти във Великобритания.

През 1989 г. той е арестуван за опит за убийство на Шарън, след като е започнал да я души пиян. Той разказа инцидента в интервю от 2007 г.:

„Събудих се в тази малка единична килия с човешки изпражнения по стените - и си помислих: „Какво, по дяволите, направих сега?“ ... Полицай ми прочете лист хартия и каза: „Обвинен си в опит за убийство на г-жа Шарън Осбърн.“ Не мога да ви опиша как се чувствах. Просто изтръпнах.“

По-късно двойката се помири, макар че за кратко се раздели отново през 2016 г., след като Ози й изневери с фризьорка.

Ози и Шарън, заедно с Кели и Джак, се появяват в риалити сериала „Семейство Озбърн“ от 2002 до 2005 г. Документален сериал, който проследява домашния живот на семейството – с кучета терапевти, „вагинални лекари“ и безкраен поток от въображаеми ругатни от всички – той се превръща в хит в рейтингите, а през 2002 г. във втория носител на наградата „Еми“ за изключителна риалити програма.

Ози си счупва врата, ключицата и ребрата при инцидент с ATV в дома си в Бъкингамшир през 2003 г. Шарън по-късно каза, че е спрял да диша за минута и половина „и е нямал пулс“; също така му е казано, че е бил почти парализиран от инцидента. През 2005 г. му е поставена диагноза синдром на Паркин, който причинява телесен тремор.

През 2013 г., след години на трезвеност, той призна, че е пил и е приемал наркотици в продължение на година и половина, но е решен да се откаже от алкохола отново, казвайки:

„Бях на много мрачно място и бях задник с хората, които обичам най-много, семейството си.“

През 2019 г. Осбърн изнесе това, което беше обявено за последното му световно турне, озаглавено No More Tours 2. (Той за първи път обяви пенсионирането си през 1992 г. с турнето No More Tours, но по-късно отмени решението си.) Ала болест го принуди да отложи европейските дати през 2020 г.

„Просто изглежда, че от октомври насам всичко, до което се докосна, се е превърнало в боклуци“, каза той в изявление – той също така беше прекарал време в болница, за да се лекува от инфекция в ръката си.

През 2020 г. обяви, че е диагностициран с болестта на Паркинсон, а през 2022 г. претърпя операция на гръбначния стълб, след като претърпя падане през 2019 г., което изостри по-ранните травми от инцидента с ATV-то. През 2023 г. той отмени турне във Великобритания и Европа поради „физическа слабост“, описвайки „три операции, лечение със стволови клетки, безкрайни сеанси физиотерапия и най-скорошното новаторско лечение с Cybernics (HAL).

Озбърн изпадна в депресия сред обширното лечение, както той описа в интервю за Guardian през май 2025 г.

„Събуждаш се на следващата сутрин и откриваш, че нещо друго се е объркало. Започваш да мислиш, че това никога няма да свърши“, каза той. „Шарън видя, че съм в Doom Town и ми каза: „Имам идея.“ Това беше нещо, което да ми даде причина да стана сутрин.“

Това беше концертът „Back to the Beginning“, проведен във Вила Парк в Бирмингам, на който Осбърн се събра отново с Бътлър, Айоми и Уорд за сет от четири песни, след солов сет от пет песни. Озбърн излезе на сцената седнал на трон, украсен с прилепи, но направи енергично изпълнение, казвайки на публиката в един момент:

„Аз съм Железният човек: полудявайте!“

Колкото и да се е променил и развил хеви метъла през последните 56 години, е много трудно да си представим как би се развил, ако Black Sabbath не съществуваше. Всеки изпълнител, който е избрал да работи в жанра след това – и всъщност безброй изпълнители, които не са го правили – носи нещо от Black Sabbath в ДНК-то си и човек подозира, че винаги ще го прави. Също толкова трудно е да си представим Black Sabbath да постигнат подобно въздействие без Ози Озбърн.

„Винаги съм си мислил, че каквото и да имам, е временно“, пише той в автобиографията си „Аз съм Ози“ – ред, който може би ни връща към отчаяните му ранни години преди Sabbath. Оказа се, че точно обратното е вярно.

Ози Озбърн не беше просто музикант, а символ на бунтарството, автентичността и непримиримостта. От мрака на индустриалния Бирмингам до сцените на най-големите арени по света, гласът му беляза ерата на хеви метъла. Смъртта му е огромна загуба за всички фенове на рока, но наследството му е вечно – в рифовете, гласовете и спомените на милиони.

Ози си отиде, но Принцът на мрака ще живее вечно.

