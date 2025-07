Почина първият вокалист на Iron Maiden Пол Марио Дей

Пол Марио Дей, английският вокалист, най-известен като първия певец на хеви метъл иконите Iron Maiden, е починал на 69-годишна възраст.

Макар и кратък, престоят на Дей в ранния състав на Iron Maiden е ключов момент от историята на бандата. През 1975 г. басистът Стив Харис го кани да се присъедини към новосформираната група. Първоначалният състав просъществува едва десет месеца, като Дей е отстранен, защото "му липсват енергия и харизма", пише Billboard.

Въпреки че не участва в нито един официален запис с групата, Пол Марио Дей е важна фигура от ранната ѝ история. След напускането му, мястото му заема Денис Уилкок, който също остава в състава за кратко, без да участва в албум. По-късно микрофонът е поверен на Пол Ди’Ано, който също пое по небесния си път миналата година. С него групата издава първите си два албума, преди в крайна сметка да застане зад него легендарният Брус Дикинсън.

Впоследствие Дей твърди, че е съавтор на песента “Strange World” от дебютния албум Iron Maiden (1980 г.), но така и не получава признание за това.

След краткото си пребиваване в Iron Maiden, Дей става фронтмен на групите More и Wildfire, а по-късно се присъединява към обновената версия на английската глем рок банда Sweet, заедно с китариста Анди Скот и барабаниста Мик Тъкър.

Анди публикува трогателен пост във Facebook, който гласи: „През 1985 г. с Мик Тъкър събрахме първия нов състав на Sweet след паузата на оригиналната група. Търсехме певец, а когато Пол се появи на прослушването, вече нямаше нужда да гледаме други . Първите ни дати бяха в Австралия – напълно разпродадени – което беше добър знак за бъдещето. Европа последва примера, а три поредни напълно разпродадени вечери в "Marquee Club" в Лондон ни донесоха албум на живо, видео и DVD. "Live at the Marquee" се представи чудесно в различни класации по света, а вокалното изпълнение на Пол устоя на времето."

"Пол беше важна част от New Wave of British Heavy Metal – от времето си в ранна версия на Iron Maiden до феноменалното си представяне в албума Warhead. Той беше обичана фигура в британската рок сцена и участва в много незабравими концерти, включително легендарния Monsters of Rock през 1981 г. на Castle Donington, редом с AC/DC, Whitesnake и Def Leppard, както и на турнета с други легендарни артисти“, пише в изявление в социалните мрежи групата More.