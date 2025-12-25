Тенденции при чантите за зимата

Посрещнахме зимата! И е време да проследим какви ще са новите тенденции в света на модата. Дамската чанта е задължителна за всички представителки на нежния пол. Но освен за удобно съхраняване на вещите, тя служи и за изразяване на стила. Какви са тенденциите при чантите тази зима? Ето отговорите на "Editorialist" и "Elle".

Животински принт

2025 г. определено беше годината на принтовете - раирани, карирани, животински, на точки, флорални. През зимата и в първите месеци на 2026 г. някои остават актуални и това се забелязва по чантите. Много хитови ще са дамските чанти с животински мотиви. Те са луксозни, за смели дами и стоят интересно. Може да заложите на змийски принт, кравешки принт, зебров принт, костенурков принт или класическия леопардов.

Чанта без дръжка

Т. нар. клъчове (малки чанти без дръжка) и големите чанти, които нямат дръжка и трябва да гушнете, се завръщат през тази зима и ще бъдат навсякъде. Може да са големи и да приличат на възглавници, може да са набрани и леко смачкани чанти, може пък да са мини парти чантички - просто идеята е да нямат дръжка. Изберете според вкуса си.

Карго чанти

Карго панталоните се завърнаха преди 4-5 години, но сега отстъпват мястото си на карго чантите. Това са по-спортни и бунтарски чанти, които имат много външни джобове, вериги, ципове, метални елементи, колани и т.н. Предимство е, че с многото джобове има разделения и място за всеки предмет. Тези чанти са леко ретро и носталгични, но ви правят уверени дами и с тях сте като рок звезди.

