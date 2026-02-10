Хари Стайлс издаде кой е най-добрият му приятел

Хари Стайлс призна, че сестра му е неговият най-добър приятел. Тя се казва Джема Стайлс и е на 35 г. Певецът, който скоро ще навърши 32 г., твърди, че тя не се интересува от славата му.

Изпълнителят обясни, че никой не го познава толкова добре, колкото сестра му. И двамата имат красива връзка.

Питат Хари кой е най-малко впечатлен от славата му.

"Моята сестра... по най-красивия начин, по начина, по който ме кара да се чувствам толкова прекрасно и обичан от нея. Не говорим за това.... Тя не се интересува толкова от славата. Също мисля, че като ставаш малко по-стар, и имаш братя/сестри, с които тогава избираш да си приятел, това се оказва наистина красиво приятелство в живота ти. Тя е една от най-добрите ми приятели и тя ме познава по-добре от всеки", отвръща Стайлс в "BBC Radio 2".

Какво още каза той четете в teenproblem.net