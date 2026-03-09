Лиз Хърли облече рокля отпреди 27 години, но днес изглежда по-добре в нея

Много жени биха били развълнувани, ако могат да се вмъкнат в рокля, която са носили за първи път преди близо три десетилетия.

Но за Лиз Хърли това не е никакъв проблем – тя изглежда сякаш застинала във времето, а фигурата ѝ не се е променила изобщо с възрастта.

60-годишната актриса публикува онлайн снимка, на която носи черна рокля на Versace на събитие в индийската столица Делхи в неделя.

До снимката тя е качила и кадър, на който носи същия тоалет, но преди цели 27 години, през 1999 г.

Елизабет написа до снимките си – днешната и ретро кадъра: „Viva Versace! За приключението си този уикенд в Индия, се разрових в архивите си и изрових една от любимите си дрехи, която за последно носех на Met Gala през 1999 г. Може да са минали 27 години, но някои любови никога не избледняват.“

Роклята е с дълбоко деколте, цепка до бедрото и флорална украса на талията.

В момента британската звезда се намира в Делхи със сина си Деймиън, на 22 години, и приятелката си, предприемачката в сферата на красотата Трини Уудал.

Източник: Tialoto.bg