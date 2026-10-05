Кой е Макс Александър - 10-годишният дизайнер, който счупи три рекорда на Гинес?

На 10 години Макс Александър вече има собствена линия платове, дефилирал е на Седмицата на модата в Париж и държи три световни рекорда на Гинес. А всичко започва, когато е едва на 4 и хваща игла и конец.

На 14 септември младият дизайнер от Лос Анджелис представи първата си авторска колекция от платове, създадена съвместно с Mood Fabrics. Линията включва 15 по-устойчиви материи, сред които BCI памук, европейски лен, вискоза EcoVero и изкуствена кожа от рециклиран полиестер.

За Макс идеята зад колекцията е проста - устойчивата мода не изисква съвършенство, а малки решения, които постепенно водят до голяма промяна.

"В основата на тази колекция стои идеята, че един малък избор може да има голямо значение. Устойчивостта не означава непременно да бъдеш перфектен. Може да става дума за малките решения, които вземаме всеки ден, и за промяната на дребни навици, които с времето се превръщат в нещо много по-голямо", казва той.

10,16 секунди и още един рекорд

По време на представянето Макс показал новите си платове, демонстрирал уменията си в драпиране и отбелязал поредната голяма крачка в модната си кариера.

Истинската изненада на вечерта обаче дошла с появата на представител на Guinness World Records.

Макс вече има един световен рекорд зад гърба си - на 7 години става най-младият дизайнер със собствено модно ревю.

Този път предизвикателството било съвсем различно: да вдене автоматична шевна машина възможно най-бързо. Резултатът - 10,16 секунди.

Достатъчно, за да постави нов световен рекорд.

Но вечерта му донесла и още едно постижение - Макс официално става най-младият човек, пуснал собствена линия платове или текстил.

"Макс е абсолютно неповторим. Енергията, талантът и характерът му са невероятни", каза представителят на Гинес Майкъл Емприк.

Той се пошегува, че на моменти се чувствал така, сякаш участва в импровизационно комедийно шоу заради характера на младия дизайнер.

Започва да шие на 4 години

Макс започва да шие и да създава дрехи, когато е едва на 4години.

Само няколко години по-късно вече прави собствени колекции, организира модни ревюта и работи с идеята за по-устойчива мода.

По-рано тази година той направи още една историческа крачка - стана най-младият дизайнер, представял колекция на Седмицата на модата в Париж.

Там Макс показа дамската си колекция есен/зима 2026-2027, като около 90% от моделите били създадени от устойчиви материали.

"Бяха вдъхновени от цветята. Използвах залежали материали, остатъчни платове, рециклирани чанти и биоразградими материи", разказа той пред People.

Работата по колекцията му отнела около половин година.

"Щастлив съм, че успях да покажа дизайните си на света. И може би да накарам хората да се замислят повече за повторната употреба и да не купуват толкова много бърза мода", каза Макс.

Новата колекция Mood × Max Alexander вече се продава онлайн, а цветните материи на 10-годишния дизайнер постепенно влизат и в магазините на Mood Fabrics в САЩ.