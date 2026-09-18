Български военен пилот влезе в „Гинес“ с 1021 излитания и кацания за 14 часа

Българският пилот Николай Калайджиев официално е световен рекордьор на Гинес. Той се превърна в първия човек, който осъществи над 1021 излитания и кацания за едва 14 часа и 28 минути, като с този си рекорд изпревари досегашния, поставен от американски авиатор.

Постижението, записано на летище Горна Оряховица, подобрява драстично досегашния световен рекорд, държан от американски пилот с 442 кацания за 23 часа. Всеки един от 1021-те полета е включвал пълна обиколка по кръга и изключително прецизно кацане тип „touch and go”.

Успешният опит за нов рекорд на професионалния военен пилот и състезател по висш пилотаж Николай Казанджиев, който е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове се състоя на летище Горна Оряховица на 13 юни тази година, организирано под егидата на Община Горна Оряховица, с активното партньорство на Асоциацията на българската авиационна индустрия и с домакинството на Летище Горна Оряховица.

Три месеца след неговото авиопостижение, рекордът е официално вписан в Гинес.

Ето какво написа той на страницата си във фейсбук:

"Благодарение на денонощната работа на целия ни екип българин е "Първият човек който е направил 1000 излитания и кацания в рамките на един ден", а по-точно 1021 излитания и кацания (touch and go) с полет по кръга преди всяко кацане за 14 часа и 28 минути.

Нещо което изискваше много концентрация, прецизност от пилота особено за толкова много кацания които ставаха много меки с опиране преди и излитане след зоната от 20 метра обозначена с две линии, безупречната работа и спазване на задачите от всеки един човек който беше част от екипа ни, както и заснемането на видео документиране толкова дълго време. До сега единствено американски пилот успешно е бил изпълнил 442 излитания и кацания за 23 часа.

Най-важното за мен и нашия екип не са цифрите или броевете световни рекорди, а посланието към децата - да им покажем чрез действия, че човек може да постига неща които са немислими, да мечтаят без граници, този начин на мислене е основополагащ за развитието на една нация, да са горди българи и да показват тези пусти български гени на които цял свят са се възхищавали и са се прекланяли.

С генерал Георги Иванов първия български космонавт сме дискутирали всички неща които до сега сме постигнали и знаете ли какво е останало ярко в моето съзнание, това е когато след световния рекорд ми каза "Благодари на майка ти, че те е родила". Благодаря на майка ми и баща ми, че ме има и сега аз, нашия екип и семейството ми изпитваме всичката тази радост от успеха - това за мен е смисъла на живота! Остави следа в историята.

Радвам се, че от централата на космическа компания от САЩ бяха дошли специално да ме следят и да станат свидетели на това което направихме. По тяхни думи, бяха възхитени от това което видяха и се надяват да работим заедно за напред и в Космоса!"

Той изказва огромни благодарности на съпругата му, семейството му, целия екип, на партньорите, на всички медии, на Асоциация на Българската Авиационна Индустрия, на община Горна Оряховица , на Летище Горна Оряховица, на спонсорите си.