БГ пилот с опит за “Гинес”: 1021 излитания и кацания за 14 часа

Официален опит за поставяне на нов световен рекорд на “Гинес” се опита да постави българския пилот Николай Калайджиев. Той извърши 1021 последователни излитания и кацания за 14 часа и 28 минути. Повече за опита си той разказа в съботното издание на “България сутрин”.

След официално потвърждение това ще бъде неговият шести световен рекорд. Калайджиев е доволен, че екипът му се е справил отлично.

“Голямо предизвикателство беше документирането на самия рекорд, защото идеята е това, което правим, да остане в световната история и за да остане, трябва да бъде правилно документирано", коментира пилотът.

Физическо и техническо натоварване

Със самолета, с който лети Клайджиев, поставя три световни рекорда. Пред Bulgaria ON AIR споделя, че “сме първите в света, които правят хиляда излитания и кацания в рамките на един ден от един човек.”.

Пилотът разказва, че на всеки час е имало планирана почивка, в която самолетът се презареждаше с гориво.

“Техническият екип проверяваше машината, а също така се следеше и моето състояние. В почивките взимах ледени бани. Температурата в кабината достигаше около 38 до 40 градуса което допълнително затрудняваше условията", допълни Калайджиев.

Подготовката е продължителна

От 2017 г. досега Калайджиев има 680 излитания и кацания общо, а сега, в рамките на тези 14 часа и 28 минути, прави 1021. В същия ден са присъствали представители на SpaceX.

"Често се налагаше в 3:30-4 сутринта да правя интензивни тренировки, в които губех 2-3 литра течности. Гости сме на много училища и виждаме реакциите на децата - вдъхваме им доверие, че с каквото искат да се занимават, могат да го постигнат", коментира Калайджиев.

"Риск винаги има. Всичко зависи от прецизността на пилота. Кацанията трябва да бъдат изключително точни и меки, защото самолетът е лек и няма амортизация като при по-големи машини. Трябва да си концентриран, но не прекалено вкаран в процеса, защото трябва да следиш много параметри. В някои моменти човек се пита колко още остава, но продължава", посочи още пилотът.

Гледайте видеото с целия разговор.