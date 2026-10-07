Жена си организира погребение на 80-ия юбилей, за да... не пропусне нищо (ВИДЕО)

Шелви Нийл от Джорджия реши да отпразнува 80-ия си рожден ден по начин, който трудно може да бъде надминат - като организира собственото си погребение и лично присъства на него.

Идеята се родила след смъртта на съпруга ѝ по-рано тази година. Докато мислела за това как един ден ще изглежда собственото ѝ изпращане, Шелви стигнала до един доста логичен за нея проблем - няма да може да види нищо от него.

"Тя каза: "Мразя мисълта, че няма да бъда там." И аз ѝ казах: "Ами тогава да го направим още сега", разказа дъщеря ѝ Тами Кръчфийлд пред WMAZ-TV.

И така семейството започнало подготовка за т.нар. "FOMO Funeral" - погребение за човек, който просто отказва да изпусне събитието. То било организирано така, че да съвпадне с 80-ия рожден ден на Шелви.

Ковчег и картонена фигура

Снимките от празненството показват 80-годишната жена усмихната пред ковчег, в който вместо нея стои нейна картонена фигура.

Гостите били поканени да кажат по няколко думи, както се прави на истинско погребение, но рожденичката предварително предупредила, че няма да търпи лоши отзиви.

"Ако някой каже нещо лошо, може просто да му спра микрофона", пошегувала се тя.

И тортата била в темата

Разбира се, нямало как подобно събитие да мине без тематична торта.

Върху нея имало пожелание за щастлив 80-и рожден ден на фона на небесните порти, а друг надпис обобщавал цялата философия на Шелви:

"Тя отказва да пропусне каквото и да било." И отдолу: "Особено собственото си погребение!"

Дъщеря ѝ признава, че семейството този път очаквало събитието с истинско вълнение.

"Това е едно погребение, за което наистина сме много развълнувани", каза тя.