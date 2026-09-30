Джиджи Хадид със снимки от ЧРД на дъщеря си

Дъщерята на Джиджи Хадид и Зейн Малик скоро навърши 6 годинки. И щастливият татко бързо показа снимки от празника на малката в Instagram, и ѝ посвети трогателно послание.

Скоро гордата майка направи същото. В неделя 31-годишната моделка публикува в профила си в социалната мрежа серия кадри с момиченцето.

Първо виждаме как двете позират пред балони и гирлянди, като се прегръщат. Джиджи е по розова риза, а 6-годишната Кай - по дънково гащеризонче и тениска.

После забелязваме как малката готви. Има и снимки на вкусните сладкиши. Забелязва се и как Кай похапва навън, как носи подаръците си, как чете книжка и т.н.

"Моето бебе навърши 6 г. през миналата седмица. Да я празнувам е такъв подарък. Моето огледало, моята муза, моята най-изпълваща любов. Нямаше как да си те представя, дори в най-смелите ми мечти! Любопитна, креативна, обичаща, eнергична. Повелител на жабите, акробат, правещ циганско колело, катерач на дървета, копач на червеи, стилист на себе си, читател, изпълнител, ентусиаст за сладкиши, любител на животните!!! Толкова съм горда и такава късметлийка, че съм твоя майка", написа Джиджи.

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