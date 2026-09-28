Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас с общ рожден ден и секси снимка

Катрин Зита-Джоунс отпразнува общия си рожден ден със съпруга си Майкъл Дъглас по подобаващ начин. И двамата са родени на 25-и септември.
В петък миналата седмица актрисата навърши 57 г., а актьорът - 82 г.
За повода красавицата публикува в профила си в Instagram интимна снимка със своя любим. Вижда се как двамата са в океан, прегръщат се нежно и се целуват. Изглежда така, сякаш Катрин е със светлолилав бански и слънчеви очила в същия нюанс. Майкъл пък носи черни слънчеви очила.
"Честит рожден ден, скъпи. Целувка за рожден ден за моя съпруг Майкъл, да споделям този специален ден с теб, е също толкова специално, колкото самия ден. Обичам те", написа актрисата към сладкия пост.
Звездите веднага събраха много комплименти и поздравления.
Още по темата и снимката вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.