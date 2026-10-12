Градчето за "Евровизия" ще е на мястото на стар склад на пристанището в Бургас

Евроградчето за песенния конкурс "Евровизия 2027" се планира да бъде изградено на мястото на бившата "Магазия 7" на пристанище Бургас.

За използването на терена са се договорили министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и кметът на града Димитър Николов.

Предстои пространството да бъде почистено и подготвено, след което представители на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) трябва да одобрят мястото за изграждането на Eurovision Village, уточни БНР.

Евроградчето ще бъде предназначено за съпътстващите събития около международния песенен конкурс

Според кмета Димитър Николов теренът е подходящ заради близостта си до централната градска част, железопътната гара, автогара "Юг" и Морската градина.

"Постигнахме пълно синхронизиране по темата с изграждането и достъпа от страна на жп гарата, автогара "Юг", Пристанище Бургас в посока Зоната за обществен достъп", заяви Николов.

По думите му разположението ще улесни придвижването на посетителите, без да затруднява обществения транспорт.

По време на срещата е обсъдена и въздушната свързаност на Бургас във връзка с очаквания международен интерес към събитието.

Кметът съобщи, че разчита на съдействието на държавата за осигуряване на допълнителни полети до морския град

"Министърът категорично заяви, че ще се говори с всички авиопревозвачи, както и с националния оператор за допълнителни полети, които ще улеснят достъпността до Бургас", подчерта Димитър Николов.

Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на "Евровизия" през май 2027 г. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се проведе на 15 май в "Арена Бургас".